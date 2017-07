Concejales solicitan que Nación pague la deuda con la provincia

A través de un proyecto presentado en el cuerpo legislativo, concejales del Frente Progresista solicitaron al municipio que realice las gestiones ante el Ejecutivo Nacional exigiendo el cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación en 2015, relacionado al pago de la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia de Santa Fe A casi dos años del fallo de la Corte Suprema de Justicia , en el cual se determinaba la devolución de dinero retenido en forma considerada inconstitucional a la provincia de Santa Fe, concejales que componen el Frente Progresista Cívico y Social presentaron un proyecto solicitando que el municipio "realice las gestiones necesarias ante el gobierno nacional para que cumplan con el pago de deuda que mantiene con la provincia".Leandro González expresó que la provincia de Santa Fe "fue discriminada durante los 12 años de gobierno Kirchnerista, y entendemos que este es el momento para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. El Gobierno provincial realizó un reclamo en su momento, cuando no muchos se animaban a llevar adelante un planteo semejante, marcando un precedente que benefició a otras provincias".El fallo ordena pagar a la provincia de Santa Fe, la deuda generada por la detracción ilegal del 15% de los fondos coparticipables para financiar a la Anses, que actualizado a la fecha es cercano a los 48 mil millones de pesos. "Al contar con el monto adeudado podríamos tener no solamente más escuelas, hospitales o kilómetros de rutas en Santa Fe, sino que nos permitiría profundizar en políticas de inclusión, sobre todo en nuestra ciudad. Por esto, como concejales del Frente Progresista, creemos que es una deuda que el Gobierno Nacional debe cumplir en forma inmediata".El concejal Sergio Basile resaltó que "al mismo tiempo que el gobierno nacional remite fondos a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma, hace caso omiso a la sentencia aludida por la Corte Suprema. El gobierno provincial en forma reiterada ha solicitado ya no el pago de la deuda, tal cual lo dispone el fallo, sino al menos el inicio de una ronda de propuestas. Ni siquiera estas cuestiones en ningún momento fueron resueltas. Creemos que necesario que estos envíos de partidas se realicen de manera justa a todas las provincias o municipios que así les corresponda".A su turno, Franco Ponce de León destacó que si bien "desde que asumió Mauricio Macri a la Primera Magistratura no se han vuelto a retener los fondos que se realizaban mensualmente, sí hay que destacar que aún nos queda por cumplimentar o por resolver cómo se devolverán los fondos retenidos durante tantos años, que se fueron acumulando y que hoy estarían rondando aproximadamente los 50 mil millones de pesos"."Debemos hacer hincapié en la necesidad de esos recursos que tiene la provincia para generar y realizar obras, pero principal y puntalmente en la ciudad de Santa Fe, debido a que un porcentaje de estos fondos son coparticipables para municipios y comunas de toda la provincia. Por esto el Gobierno Nacional debe dar cumplimiento a la mayor brevedad posible con el fallo que oportunamente dictase la Corte Suprema de Justicia de la Nación", finalizó el concejal.