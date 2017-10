Contigiani se metió en la polémica por Los Palmeras: "Se metieron con lo más simbólico"

El miércoles 4 de octubre, los candidatos a diputado nacional por la provincia de Santa Fe participaron de un debate en el Centro Universitario Rosario-La Siberia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR.

En la ocasión estuvieron presentes 8 de los 10 cabeza de lista para estas elecciones: Agustín Rossi (Frente Justicialista), Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), Jorge Boasso (Unite por la Libertad y la Dignidad), Diego Giuliano (1 Proyecto Santafesino), Caren Tepp (Ciudad Futura), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Octavio Crivaro (Frente de Izquierda) y Walter Ghione (Espacio Grande). No participaron: Albor "Nicky" Cantard (Cambiemos) y Amalia Granata.

Esta mañana, luego la presentación de un plan quinquenal para reparar las rutas de calzada natural en la provincia, el candidato por el Frente Progresista y ministro de la Producción, Luis Contigiani, en contacto con UNO Santa Fe, se expresó en duros términos para con Cantard, y lamentó su ausencia en el debate señalando que fue "el único que no estuvo a la altura de las circunstancias".

"Es un ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, secretario de Políticas Universitarias, y no acudió a un debate respetuoso, y tranquilo, organizado por la UNR. La verdad, inexplicable. Lamento mucho este tipo de actitud, como también lamento que su gobierno haya mandado la Gendarmería a la Universidad, el día anterior, en un gesto ilegal, porque no pueden entrar las fuerzas federales, salvo por orden de un juez en un espacio público universitario", fustigó Contigiani.





"Supongo yo que la agenda de Buenos Aires, que no le permite hablar de varios temas, una vez más no le habrá permitido hablar. Si el centralismo porteño es capaz de meterse con lo más simbólico, con una de las cosas más queridas por los santafesinos como Los Palmeras, de ahí puede ocurrir cualquier cosa", agregó.





El debate

El encuentro, que se realizó en el aula 103 de La Siberia, fue organizado además por el Cesoc, la Fundación Ejercicio Ciudadano y Oajnu, y se planteó como "un ejercicio de convivencia democrática entre candidatos y fuerzas políticas". Los ejes temáticos fueron: Producción y trabajo, Federalismo, Género y diversidad, y Seguridad y Narcotráfico.

Desde la UNR también destacaron la importancia de que el debate se realice en "la Universidad Pública, considerada como un actor fundamental en la construcción de las agendas políticas y sociales de nuestro tiempo".