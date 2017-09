"Cristina inventó a Macri y Macri sostiene a Cristina", dijo Lifschitz

"Que se convienen entre sí está claro. Cristina lo inventó a Macri y Macri la sostiene a Cristina. Esto es así", dijo el gobernador, Miguel Lifschitz, al ser consultado sobre la entrevista que dio la expresidenta y la polarización que beneficia al macrismo y al kirchnerismo.

"Habrá que ver si el proyecto del gobierno nacional le deja un saldo positivo a la Argentina . Lo anterior queda claro que, después de 12 años, el saldo no fue positivo para los argentinos, y en eso me parece que ya hubo un veredicto de la ciudadanía. Lo del gobierno nacional creo que todavía es muy prematuro todavía para abrir un juicio definitivo", sostuvo Lifschitz al terminar un acto sobre el V Encuentro Uniendo Metas de la ciudad de Santa Fe 2017.





Al ser consultado sobre la entrevista que le hicieron a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, Lifschitz aseguró que no la vio pero que escuchó comentarios. "Solo vi algunos pequeños fragmentos. Creo que no es nada nuevo. Todos la conocemos a Cristina y sabemos cómo contesta a cada uno de esos temas. Me parece que no agregó nada nuevo a lo que ya conocemos", expresó.





"Seguramente va a haber una polarización que se va a sostener, como ha ocurrido en las primarias. Pero la gente también va a tener más tiempo para analizar propuestas, para pensar mejor el voto, para escuchar a los candidatos. Creo que va a ser importante el debate de los candidatos, que la gente pueda escuchar a los candidatos, que puedan expresar sus ideas, que puedan mostrar su conocimiento de la realidad santafesina", dijo el mandatario santafesino y agregó: "Estamos confiados, creo que vamos a crecer en la cantidad de votos. La Argentina necesita pluralismo, necesita alternativas. No es bueno que haya hegemonías ni de un lado ni del otro y nosotros representamos un sector de opinión importante en la provincia de Santa Fe".





En tanto, sobre si cree que la polarización se refuerza desde ambos lados, Lifschitz dijo: "Creo que sí. Al gobierno le ha dado resultado en las primarias y lo que da resultado uno no lo deja de hacer. Y creo que también le sirve al kirchnerismo, creo que Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe sacó más votos de los que él creía y sin hacer campaña. Eso tiene que ver con la polarización que termina beneficiando a los dos extremos. Pero creo que eso tampoco es bueno para la argentina y creo que hay muchos argentinos que lo están pensando".





Por último se le preguntó por la presentación del proyecto de Presupuesto que hizo este viernes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el gobernador señaló al respecto: "Vamos a estudiar ese presupuesto porque hay cosas que nos interesan. Queremos ver qué obras están previstas, nos interesan ver los temas tributarios y si hay cambios que puedan tener impacto en la provincia. Por eso, en estos días vamos a estar muy atentos con el ministro (Gonzalo) Saglione a ese proyecto de Presupuesto que va a elevar el gobierno nacional".