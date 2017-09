Cristina Kirchner: "En Argentina no hay Estado de derecho"

Cristina Fernández aseguró hoy que "es un inmenso disparate" y una "acusación sin ningún tipo de fundamento" vincular la muerte del fiscal especial para el caso AMIA, Alberto Nisman, con su gobierno.

"Es un disparate, todos saben que es un inmenso disparate, es una acusación sin ningún tipo de fundamento, y no la creen ni los que la formulan", dijo la exmandataria al ser consultada sobre presuntos vínculos de su gobierno con la muerte del fiscal.

Recordó que habló por cadena nacional en el momento del hallazgo del cuerpo de Nisman y afirmó que su gobierno "puso todo a disposición de la justicia" y que "la oposición, que hoy es gobierno, utilizó" la muerte del fiscal "para generar sospechas" hacia su administración y su persona.

En este marco, apuntó al presidente Mauricio Macri y dijo que "es un ejemplo que podría tomar" el mandatario en el caso Santiago Maldonado y dirigirse a toda la sociedad a través de una cadena nacional.

La expresidenta Cristina Kirchner reveló que no tenía intenciones de presentarse como candidata a senadora y adelantó que, de ser un obstáculo para el peronismo, no se presentará a las elecciones presidenciales de 2019.

Respecto a Santiago Maldonado

"Hoy los familiares recusaron al juez Otranto por manifiesta parcialidad en la investigación", señaló la ex presidenta, y apuntó: "¿Cómo que no nos comprometimos con Jorge Julio López? El hijo de Julio López estuvo en la Plata en el acto que hicimos la semana pasada de Unidada Coiudadana. Le parece que alguien puede tener un compromiso más grande con la víctima que el hijo?".

En declaraciones al portal Infobae, manifestó: "(El ex presidente) Néstor (Kirchner) habló al país sobre el tema de (la desaparición de) Jorge Julio López. Han pasado 42 días o 43 y no hemos escuchado una sola palabra, una sola mención del presidente (Mauricio Macri) que no sea cuando sube a un ascensor sobre un chico que ha desparecido después de un operativo de Gendarmería".

"De Maldonado no podemos hablar porque estamos con este tema, y la verdad es que es un tema muy fuerte y muy conmocionante", enfatizó la ex mandataria.

"A mi me decían yegua, puta y montonera"

La ex presidente Cristina Kirchner defendió la libertad de expresión durante sus mandatos. "A mí me insultaban, llegaron a decirme que era mentira que mi marido estaba muerto adentro de un cajón. Cualquier cosa dijeron de mí. A mí me decían yegua, puta y montonera y no metimos preso a nadie. Hoy meten preso a un pibe por un Twitter, la gente tiene miedo", argumentó en una entrevista con Infobae.





"Durante mi gobierno hubo una libertad absoluta en Argentina. Se podían pegar afiches contra un periodista o poner que yo era yegua, puta o montonera. Y en las movilizaciones a la Plaza de Mayo vi carteles conmigo colgada, ahorcada, y nunca se reprimió a nadie. En las redes sociales me agraviaban y me amenazaban. Ahora el que dice algo del presidente, lo meten preso. En mi gobierno había una profunda libertad. Ahora un chico estuvo un mes preso por un Twitter. ¿Qué tendría que haber hecho yo?", insistió.