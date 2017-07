El senador Felipe Michlig pidió el respaldo para Luis Contingiani

Luego de la inauguración del nuevo hospital de Ceres, en un acto multitudinario encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz, el vicegobernador Carlos Fascendini, el presidente del Partido Socialista Antonio Bonfatti, el senador Felipe Michlig y el ministro Luis Contingiani brindaron un fuerte apoyo a los candidatos del FPCyS, a la vez que Michlig exhortó a "trabajar fuertemente por la lista de diputados nacionales que representa el proyecto político".

El encuentro congregó a unos 600 dirigentes, militantes y candidatos a los distintos cargos electivos de los 32 distritos del departamento San Cristóbal, el cual se realizó en el Club de Abuelos de Ceres, oportunidad en la que el gobernador expresó que "siempre me siento como en mi casa cuando vengo a al departamento San Cristóbal. Siempre me reciben con mucho afecto, con mucho cariño. Nunca me olvido que los votos decisivos de este departamento ayudaron a que llegará a la Casa Gris, y ese agradecimiento se reflejará durante toda la gestión con respuestas como la que estamos dando permanentemente".

"Venimos bien pero queremos avanzar más rápido. Les puedo asegurar que todo lo que hicimos en estos 19 meses de gestión va a ser poco al lado de lo que vamos a hacer en los próximos dos años. Tenemos un gran equipo, proyectos en marcha y capacidad para hacer muchas más cosas por la provincia de Santa Fe", insistió el gobernador.

"Contingiani defenderá los intereses de la provincia, no será un levantamanos del poder central"

Al momento de dirigirse a los presentes el senador Michlig fue contundente en afirmar que "estamos ante un momento histórico que se refleja con una gestión de acción y concreción, no de promesas incumplidas, trabajando desde la proximidad para los vecinos, los productores agropecuarios, las Pymes, el deporte, la cultura, la educación, pero sobre todo con vocación, decencia y transparencia".

"Todos los candidatos del FPCyS portan esos valores y levantan esas banderas, por eso pido que trabajemos en todos los rincones del departamento para que esta forma sana de hacer política siga creciendo, junto a nuestros mejores candidatos, y que todos sumemos nuestro esfuerzos para que la lista de candidatos a diputados del FPCyS que encabeza Luis Contingiani triunfe, porque representa nuestro proyecto políticos. Luis y todos los que integran esta propuesta son personas de mucho valor. No tengo dudas que a los que le toque, defenderán fuertemente los intereses de la provincia en el Congreso de la Nación, sin dejarse arriar por el poder central, como otros candidatos que están dispuestos a ser levantamanos".

Antonio Bonfatti pidió "cuidar el Frente Progresista Cívico y Social porque es el espacio en donde convergen muchos partidos progresista que tienen como principal interés el bienestar de la gente".

Por su parte el vicegobernador Fascendini alentó "a marcar la diferencia entre los que trabajamos día a día y conocemos los problemas existentes de nuestra comunidades, a aquellos que tratan de dar recetas mágicas desde Buenos Aires, sin ningún grado de sensibilidad social y federalismo republicano".





Luis Contigiani aprovechó para dirigirse a los presentes expresando sus propuestas como candidato a Diputado Nacional, quién apuesta para ser "la voz de todos los santafesinos en la Nación". "Reivindicaremos el federalismo bien entendido, para que nos respeten todo lo que le corresponde a la provincia de Santa Fe, pelearemos para las mejores leyes que favorezcan a la producción de todos los sectores", dijo el actual ministro de la producción.

A su vez agradeció el acompañamiento del senador Michlig "quién está continuamente trabajando para todo el departamento, ayudando a las instituciones, apuntalando y forjando fuertes lazos ante el Gobierno Provincial para mejorar la calidad de vida de todos los sancristobalenses".



El acto fue propicio también para que el candidato del FPCyS para concejal de Ceres Nicolás Maza refleje sus lineamientos para la campaña comprometiéndose a "controlar y transparentar todos los actos del gobierno, a trabajar escuchando las necesidades de los vecinos, apostando al cambio y al crecimiento de Ceres".







Presencias

Acompañaron a Lifschitz, el vicegobernador Carlos Fascendini; los ministros de la Producción, Luis Contigiani, y de Salud, Miguel González; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti; el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; los diputados provinciales Clara García, Inés Bertero y Edgardo Martino; el intendente de la ciudad de San Cristóbal, Horacio Rigo; la secretaria de Integración Social de la provincia, Alejandra Dupouy; la subsecretaria de Coordinación Territorial, María Paula Salari; el subsecretario de Aguas, Marcelo Airaldo; el delegado Regional de Educación, Marcelo González; el delegado del Nodo Rafaela, Carlos Schurrer; el presidente del Honorable Concejo Municipal de San Cristóbal, Carlos Benjamín Cattaneo; los concejales Fernando Maletti, Gerardo Balzarini, Roberto Caro y Ricardo Gallo, entre otros.