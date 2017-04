"En la gestión de los recursos hídricos, proteger los cascos urbanos es una prioridad"

Este martes por la tarde se presentó el Consejo Hídrico Productivo Santafesino. El acto se desarrolló en el salón Blanco de Casa de Gobierno y fue presidido por el gobernador Miguel Lifschitz, quien en el repaso de los puntos que componen la agenda hídrica de la provincia mencionó que el proyecto de la ley de agua ya está terminado y que se está esperando el inicio de las sesiones ordinarias –hecho que ocurrirá el próximo 1 de mayo– para enviarlo a la Legislatura.

Luego hizo suyas palabras del ministro de la Producción, Luis Contigiani quien dijo que "es hora de no estar mirando solo el cielo, sino que hay que empezar a mirar el suelo". Al respecto, Bertoni agregó: "Todas las acciones sobre el suelo tienen su implicancia hídrica. Desde ese punto de vista aspiramos a que este consejo también pueda ser un órgano consultivo y que pueda dar su opinión sobre diversos aspectos hídricos y también sobre la ley del agua".





Al ser consultado sobre si este consejo va a mirar al suelo desde una perspectiva hídrica que solo tenga en cuenta lo productivo, Bertoni respondió: "El área productiva es extremadamente importante, pero no es lo único. Eso lo tenemos que tener en claro. En la gestión de los recursos hídricos y en medio de una crisis hídrica, convengamos que es lógico que tengamos que proteger a los cascos urbanos. Eso es una prioridad. Lo productivo también es importante, pero hay que entender que no son los únicos usuarios del agua y eso también es importante. Por eso desde la gestión escucharemos las opiniones de este consejo, pero se tiene que entender también que las asociaciones de productores no son los únicos usuarios del agua".