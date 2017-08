"Estoy harto de que el país gire todo el tiempo alrededor de Cristina", dijo Longobardi copy

El periodista Marcelo Longobardi estuvo anoche en La Cornisa y analizó junto a Luis Majul el resultado de las primarias y los primeros 20 meses del gobierno de Cambiemos. Y aseguró: "Estoy harto de que el país gire todo el tiempo alrededor de Cristina Kirchner".





Longobardi harto Cristina

A continuación, las cinco frases más destacadas de la entrevista de Majul.





1.- "Políticamente (Macri) es un personaje más complejo de lo que parece. Pero me parece que en su vida cotidiana y en sus relaciones personales y profesionales es un tipo que no cambió en nada. Es un personaje bastante más sofisticado de lo que muchos creíamos, que no debe ser subestimado".





2.- "Coincido plenamente con Jaime Durán Barba, que destrozó las Paso. Es una pérdida de tiempo, de recursos. Hacer intervenir obligatoriamente a la gente en una elección primaria de un partido al que no pertenecés es una cosa ridícula. Espero que estas sean las últimas Paso".





3.- "Sé que Macri tiene pila de cambios en la cabeza: en las inversiones, educativos, en la seguridad. Macri cambiaría todo, pero creo que él se autolimitó. Macri es un tipo audaz, pero creo que lo retienen, que está contenido".





4.- "Cristina está radicalizada desde siempre. Confieso que estoy harto de que el país gire todo el tiempo alrededor de Cristina. Macri no ganó las elecciones. Cristina no ganó ni perdió".





5.- "La Argentina va a un país que, de confirmarse el resultado de las primarias, no tiene mayorías y sin perspectivas de que el peronismo vuelva a unificarse".