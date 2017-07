Farías dijo que el reclamo de la deuda debe ser "de toda la provincia y no de un gobierno"

El ministro de Gobierno Pablo Farías adelantó que mañana le presentará a los principales referentes políticos de la provincia la propuesta que le elevarán a la Nación para que cumpla con la deuda por coparticipación que mantiene con Santa Fe y que asciende a 23 mil millones de pesos y, con la actualización de intereses, ronda los 48 mil millones pesos.





"Desde que asumió (Miguel) Lifschitz, le solicitamos a la Nación un plan de pago de la deuda que mantiene Nación con la provincia. Nos pidieron un tiempo y nosotros se lo brindamos. Por lo tanto, Santa Fe elaboró una propuesta para elevarle a la Nación", explicó Farías hoy en conferencia de prensa en la capital de la provincia.





"Mañana se la vamos a presentar a todos los referentes políticos de la provincia para que nos acompañen. Queremos que sea una propuesta de toda la provincia y no de un gobierno", enfatizó Farías, quien anticipó que "la idea es que un tercio se pague en efectivo y el resto con una emisión de títulos públicos".





"Esto no tiene que ver con las elecciones", aclaró Farías para despejar toda sospecha de especulación política, y agregó: "Hace un año y medio que estamos esperando con una sentencia firme de la Corte Suprema. Si no tenemos respuesta tendremos que ir a la Justicia para que ellos determinen al forma de pago. No creemos que este sea el mejor camino".





Finalmente, detalló el cálculo del monto de lo que Nación le adeuda a Santa Fe y el gobierno provincial espera que se cancele cuanto antes. "La deuda histórica es de 23 mil millones de pesos. Ahora, si a esto le sumamos los años transcurridos y los índices de actualización, estamos hablando de 48 mil millones de pesos", explicó.