Fascendini dijo que "el federalismo del macrismo es verdaderamente un relato"

El vicegobernador de la provincia, el radical Carlos Fascendini , no se anduvo con vueltas para cuestionar al gobierno nacional que no incluyó fondos en el proyecto de Presupuesto 2018 para al menos empezar a saldar la deuda de Nación con Santa Fe. "Además del incumplimiento de un fallo judicial, se trata nuevamente de un verdadero relato sobre el federalismo", disparó y dejó entrever alguna similitud entre el kirchnerismo y el macrismo.





Minutos antes de participar de la presentación de la 4ª Fiesta de la Confraternidad Departamental de San Cristóbal, Fascendini dijo que "es lamentable" que no se hayan incorporado partidas en el Presupuesto Nacional para atender la deuda con Santa Fe. "Es una muestra más de que el federalismo de este gobierno es un relato más, como el del gobierno anterior", sostuvo en diálogo con UNO Santa Fe.





"Lo lamentamos –continuó– porque el kirchnerismo le robó la plata que le correspondía a la provincia de Santa Fe durante más de 12 años y después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que puso las cosas en su lugar, empezamos a cobrar como corresponde. Pero está pendiente esta cuantiosa deuda que siempre tuvimos la esperanza y el diálogo con el gobierno nacional para que se comenzara a atender la misma. Primero nos pidieron hasta fines de 2016, después nos pidieron un semestre más por el cambio de ministro (de Hacienda). Ahora ante la falta de una propuesta el gobernador (Miguel Lifschitz) hizo una muy razonable, muy atinada, a muy largo plazo y teníamos la esperanza de que haya partidas para empezar a atender la deuda de forma paulatina, porque nadie pretende que se pague al contado. Pero lamentablemente eso no sucedió".





"Esto, además del incumplimiento de un fallo judicial, se trata nuevamente de un verdadero relato sobre el federalismo que todos queremos recuperar; incluso el propio gobierno nacional lo manifestó. Pero esto demuestra que la grieta es una falsedad. La grieta entre el kirchnerismo, que nos robó lo que nos correspondía, y el macrismo, que ahora no cumple con el fallo judicial y que pretende un ajuste sobre los recursos provinciales, no es verdad".





—¿Son lo mismo el kirchnerismo y el macrismo?

—No son lo mismo porque ahora tenemos diálogo y tenemos otra relación institucional. Pero los dos tienen un relato. El famoso relato del kirchnerismo y ahora el relato de que van a hacer la obra pública, de que nos van a pagar la deuda, pero donde eso tiene que estar, que es el presupuesto, no está. Entonces esto se convierte en un relato y lo lamentamos. Lo que importa es Santa Fe, hay que defender a Santa Fe y los santafesinos tenemos que entender eso para meter en el Congreso la mayor cantidad de diputados que vayan a defender a Santa Fe, que defiendan nuestra obra pública, nuestros recursos; que en definitiva hagan lo que corresponda.





—¿Qué rol están jugando los radicales santafesinos que están en Cambiemos?

—Habría que preguntarles a ellos. Yo muchas veces le reclamé al presidente del partido, que es el intendente de Santa Fe (José Corral) y que es el que tiene contacto asiduo con el Presidente porque prácticamente todos los martes se ven, que realmente reclame lo que corresponde a Santa Fe. Además es dinero que les corresponde a las comunas y municipalidades y una importante parte es para la Municipalidad de Santa Fe. Pero me parece que más priman los intereses políticos personales que los que benefician a la provincia y a los ciudadanos de Santa Fe.





—¿Pero Corral no hace el reclamo o su reclamo no es escuchado?

—No lo sé. Nunca lo vi en los diarios haciendo el reclamo. Lo que habla con Macri lo saben él y Macri.





—¿Cómo quedará la relación en el radicalismo santafesino luego del 22 de octubre?

—El tiempo lo dirá. Por ahora la convención provincial se definió por el Frente Progresista, mientras que la convención nacional decidió Cambiemos. Veremos cómo sigue esta cuestión pero cada vez estamos más convencidos que la provincia de Santa Fe está siendo perjudicada. Fue perjudicada por el kirchnerismo y ahora no vemos que este gobierno cumpla con lo que dice. Por eso digo que estamos ante un nuevo relato. Y las inversiones (nacionales) que hay son las que venían de antes o solo se ven en la ciudad de Santa Fe porque en el resto de la provincia, la verdad es que se ven poco.









Michlig y la camiseta puesta

Por su parte, el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig , expresó su preocupación "como ciudadano y como santafesino" por la falta de respuesta de la Nación al pago de la deuda y la falta de ayuda para los tamberos, algo que se prometió hace ocho meses.





"En algún momento, después de más de 30 años del advenimiento de la democracia, tenemos que hacer realidad el federalismo. Esa es una de las materias pendientes que tenemos en esta democracia recuperada. La Nación fue avanzando permanentemente sobre los presupuestos provinciales", argumentó.





Luego agregó: "Santa Fe sufrió una discriminación brutal con el gobierno nacional anterior. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que es contundente y solo se dejó de detraer lo que se detraía para financiar el Ansés y la Afip. Pero lo que quedó como deuda histórica, a pesar de que hubo reuniones, no se pudo llegar a un acuerdo para definir cuál era el monto y la forma de pago. Según nuestras cuentas son 50.000 millones de pesos a favor de los santafesinos con los que podríamos hacer muchísimas rutas, acueductos, gasoductos, viviendas".





Para Michlig, el equivalente da la deuda son más de 65.000 viviendas, lo que prácticamente permitiría saldar el déficit habitacional en la provincia, que se estima en 75.000 hogares. Pero en la cuenta a nombre de la Nación Michlig también suma que a ocho meses de la segunda emergencia climática que sufrieron los tamberos en un año aún no llegaron los 250 millones de pesos que se prometieron para créditos a tasa cero; "que cuando hacemos una evaluación de la inversión de la Nación en su Presupuesto (en ejecución), del que nos correspondería el 8 o 9% sobre 50.000 millones de pesos, es decir que nos correspondían 4.000 millones, solo llegaron 420 millones de pesos entre enero y julio. Es para estar preocupados porque otra vez Santa Fe está relegada y eso significa no poder mejorar la calidad de vida de los santafesinos".





"Tenemos que votar un proyecto –señaló– que no sea enviar diputados a levantar la mano para quedar bien con el poder central. Desde el Frente Progresista no queremos poner palos en la rueda, queremos dirigentes que tengan la camiseta puesta como la tiene el gobernador Miguel Lifschitz, defendiendo a Santa Fe; como humildemente la tengo yo defendiendo al departamento o como la tiene cada intendente o presidente comunal para defender a su ciudad. Queremos dirigentes que vayan al Congreso a defender a los santafesinos y no tenemos dudas que ese representante, por lo que hizo como ministro de la Producción, algo que es reconocido por todos, es Luis Contigiani".





Al ser consultado por los radicales santafesinos en Cambiemos, Michlig dijo: "José (Corral) y cualquier otro dirigente está en todo su derecho porque la Unión Cívica Radical no tiene una posición unánime. El radicalismo a nivel nacional forma parte de una coalición que es Cambiemos; y en la provincia forma parte de otra coalición que es el Frente Progresista Cívico y Social, y la inmensa mayoría de los radicales santafesinos estamos convencidos que el proyecto del Frente Progresista, después de 20 años de construcción, es lo que mejor nos representa".





Luego, ante la pregunta de si cree que los radicales santafesinos que pueden llegar al Congreso de la mano de Cambiemos no van a pelear porque Santa Fe cobre la deuda con Nación, Michlig respondió: "Espero que sí, espero que lo digan. Pero sería bueno que lo digan ahora (antes de la elección) porque todavía no hemos escuchado una sola voz cuando planteamos estos problemas de los 50.000 millones de pesos, o con los tamberos. Es como que se mira para el costado".





En el lanzamiento de la 4ª Fiesta e la Confraternidad Departamental de San Cristóbal, que este año se hará en la localidad de Suardi, el próximo 24 de septiembre, Michlig estuvo acompañado por el gobernador, Miguel Lifschitz; por el vicegobernador, Carlos Fascendini; por el ministro de la Producción, Luis Contigiani; y por el presidente comunal y candidato a intendente de la localidad de Suardi, Hugo Boscarol.