Fascendini: "Lo único que quiere Corral es llevar agua para su molino"

El vicegobernador de la provincia, Carlos Fascendini, aseguró hoy que al intendente de Santa Fe, José Corral, "lo único que le interesa es llevar agua para su molino", en referencia a la ausencia del líder de la Unión Cívica Radical (UCR) en el acto en el que el gobernador Miguel Lifschitz presentó la propuesta de pago que le elevó a la Nación por la deuda de fondos coparticipables.

"Como presidente del partido, le pedimos en reiteradas oportunidades para que interceda en la Nación y cumpla con la deuda que tiene con la provincia, y es lo que estamos pidiendo a todos los legisladores, que defiendan la provincia", señaló Fascendini. Y sentenció: "Me parece que a Corral lo único que le interesa es llevar agua para su molino".

El vicejefe de gobierno santafesino sostuvo que Corral les explicó que "no era el momento oportuno" para acompañar a la provincia en la presentación "porque estaba de campaña, postura que no coincidimos y la lamentamos, ya que esa decisión no fue consensuada dentro del partido (es presidente de la UCR) al que pertenece".

Respecto a la oferta hecha por Santa Fe, Fascencini destacó que "se realizó una buena protesta en la que se le da amplio plazo a la Nación para cumplir". Y afirmó que esos fondos "serán utilizados para construir rutas, hospitales, gasoductos, acueductos, obras importantes que Santa Fe necesita y tiene planificada, que se hacen con recursos que fueron retraídos en su momento y ahora corresponde que ingresen tras el fallo de la corte como una cuestión de Estado de todos los santafesinos".