Fascendini: "Quienes no comulguen con el proyecto del Frente no deberían estar en este barco"

Ya concluidas las elecciones, ministros, secretarios, subsecretarios y directores radicales del conocido Grupo Universidad, y que hasta hace algunos meses pertenecían aún al Frente Progresista, parecen tener los días contados en la estructura del gobierno provincial, y en las empresas en las que el Estado tiene participación.





El domingo, el gobernador Miguel Lifschitz, consultado sobre cambios en su gabinete, reconoció que se estudiaban modificaciones. Algunas obligadas, por la salida de Luis Contigiani del Ministerio de la Producción para asumir como diputado nacional, y la asunción de Miguel González como senador provincial en reemplazo de Emilio Jatón que asumirá su banca en el Concejo Municipal. Sin embargo, el mandatario deslizó otros cambios, aunque no dio más detalles. La noticia no es una novedad, se hablaba antes de las elecciones, ahora simplemente los tiempos parecen acercase a esa definición.





El martes por la mañana, en conferencia de prensa, el vicegobernador, Carlos Fascendini y el ministro de Gobierno, Pablo Farías fueron consultados al respecto, y si bien no concretaron cuándo sucederá, no dejaron dudas de que la renovación del gabinete se aproxima.





"Quienes no comulguen con el proyecto del Frente Progresista no deberían estar en este barco y tampoco deberían esperar que se lo pidan", sentenció Fascendini.





En la misma dirección se expresó Farías: "Lo que el vicegobernador decía es que quien ya no se siente parte del Frente y se siente más parte de otra fuerza, debiera tomar la decisión de retirarse, y si no es así, nosotros tendremos que tomar las decisiones en el marco de una discusión interna del Frente político".





"Son discusiones que se vienen en estas semanas", agregó respecto de cuándo podría suceder.





El ministro de Gobierno remarcó que se deberá "poner en claro y tratar de discutir internamente cuál va a ser el marco del Frente Progresista y quienes no se sientan parte tendrán que tomar una decisión".





"No hay plazo, depende de la adhesión al proyecto. No hay una urgencia de que esto se haga de un momento para otro", remarcó.





Fascendini sobre Corral

Hoy por la mañana, el diputado electo de Cambiemos, Albor Cantard, se adelantó a la discusión electoral de 2019 y dijo que Roy López Molina debería ser el candidato a intendente de Rosario y Corral a gobernador. Sobre el particular, Fascendini, manifestó que se trata de "un tema que tendrá que dirimir Cambiemos".





"Yo no formo parte de esa fuerza, estoy en el Frente Progresista junto a la gran mayoría de los radicales, como está demostrado en las intendencias y presidencias de comuna. Es la decisión orgánica que ha tomado el partido en Santa Fe. No es una decisión que me atañe", expresó.





El mandatario añadió que aún faltan dos años para los próximos comicios y que es muy apresurado hablar de candidaturas, por lo cual los dichos de Cantard "suenan más a un posicionamiento político por las propias disputas internas que parecen estar generándose en esa agrupación, que una definición que pueda ser cierta a esta altura de las circunstancias".