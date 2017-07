Galassi cuestionó el decreto de Macri que modifica la publicidad electoral

El presidente Mauricio Macri modificó a través de un decreto de necesidad y urgencia la distribución de los espacios cedidos a los partidos políticos en el marco de los próximos comicios legislativos, por lo que la publicidad electoral que verán los ciudadanos en 43 señales nacionales será proporcional a la cantidad de habitantes de cada provincia. "En cualquier lugar del país vamos a estar viendo mucho más de los candidatos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que los candidatos que efectivamente tenemos que votar", se quejó el diputado socialista Rubén Galassi, quien calificó la decisión de "maniobra inaceptable y avasallante del federalismo".





"Este decreto vergonzoso que además se firmó el 5 de julio, cambiando las reglas de juego en pleno proceso electoral, habilita a 43 señales –de noticias, de películas, de deporte– que se ven en todos los hogares de la Argentina a pasar publicidades para una elección legislativa, que debe ser distrital, proporcionalmente a la cantidad de habitantes", explicó Galassi. "Eso significa que en Santa Fe el 50 por ciento de la publicidad que veamos en esas señales serán de la provincia de Buenos Aires y de Caba: cada 100 publicidades que salgan va a haber entre 7 y 8 de alguno de los candidatos de Santa Fe. Y eso es mucho más inaceptable en provincias donde el padrón electoral no llega al uno o dos por ciento, en donde van a tener que pasar 100 avisos para poder ver a los candidatos locales", se quejó el jefe del bloque de diputados provinciales del Partido Socialista y secretario adjunto de la Junta Ejecutiva del PS Federación Santa Fe.





"Ya no sólo nos colonizan con toda la programación de Buenos Aires (nos despertamos a la mañana teniendo que ver qué pasa con los accesos a la provincia de Buenos Aires y la temperatura de los porteños en vez de saber qué pasa acá cerca) sino que ahora tendremos que ver toda la publicidad de esos distritos porque así le interesa al gobierno nacional y a una oposición de un partido que los argentinos no queremos que vuelva", sostuvo Galassi y agregó: "No queremos que se reinstale en el país la grieta, que la gente crea que la opción es la corrupción de lo que se fue o el ajuste de los que están. Nosotros queremos que se debatan las propuestas para Santa Fe, cómo se le va a pagar la deuda que mantiene el gobierno nacional con Santa Fe por ejemplo".





Para finalizar, el diputado socialista insistió: "Se trata de otra maniobra típica de este gobierno claramente de y para Buenos Aires que desconoce al interior".