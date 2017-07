Giuliano: "A nosotros no nos dan miedo las grietas inventadas por estrategas"

En la mañana del jueves, se realizó el lanzamiento de la lista de precandidatos a concejales y diputados nacionales por el partido 1ProyectoSantafesino, espacio liderado por Sergio Massa a nivel nacional. En ese marco, se presentaron las listas #1CIUDAD - #1PAIS, que encabeza Luz Balbastro perteneciente a la Alianza "Espacio Grande"; y 1Proyecto Santafesino, que lleva como primer el precandidato a diputado nacional, al actualmente concejal rosarino Diego Giuliano.





Al comienzo de su alocución, tanto Giuliano como Balbastro sostuvieron que más que una lista, lo que se presentó hoy es "un equipo" y acto seguido agradecieron a los partidos políticos que conforman el espacio, nombrando al Movimiento de Integración y Desarrollo, al Partido Demócrata Progresista, al Partido GEN, y a los radicales y peronistas independientes que también se sumaron a la propuesta.





La grieta

Luego, el precandidato a diputado nacional se refirió en su discurso a "un pasado que no se quiere ir y un presente que no quiere explicar nada", y apuntó directamente a la división en la clase política y en la sociedad, planteada en la pública como "la grieta". Dijo que la misma es funcional al gobierno y al kirchnerismo.

"A nosotros no nos dan miedo las grietas, que son inventadas por los estrategas, y que les vienen bien sobretodo al kirchnerismo y al macrismo. Obviamente que al kirchnerismo le encanta la grieta, porque de esa manera no explica los problemas de los 12 años, y la corrupción de esos años. Y tampoco explica el macrismo que no ha cumplido con ninguna de las promesas de campaña, porque se quedan en la grieta", remarcó.

"Nosotros hemos decidido salir de allí y cuando de alguna manera, el pasado que no se quiere ir, y un presente que no quiere explicar nada y no puede explicar nada, se asocian como lo hacen en estos días (en muchos proyectos que ya estamos viendo), nosotros vemos que tenemos que apostar al futuro. Y Sergio Massa es una apuesta a futuro", agregó.

Giuliano sostuvo además que el espacio al que pertenece se está ocupando de los problemas reales de la gente, "de las cuestiones concretas, y sobretodo con una determinación y coraje que muy pocas veces hemos visto en Argentina".





Inseguridad

Luego, en contacto con la prensa el aspirante a la Cámara Baja enfatizó que "Santa Fe necesita propuestas concretas", y se pronunció respecto de la inseguridad.

"Sobretodo en una provincia que ha duplicado las medias nacionales en materia de delitos. Santa Fe no se ha podido recuperar de eso, y creo que desde el Congreso de la Nación, hay leyes que se pueden impulsar y que son importantes. Cuando hablamos de terminar con la puerta giratoria de los delincuentes estamos hablando de algo concreto. No es ninguna abstracción", afirmó.

También, el edil rosarino dedicó un párrafo a la inflación, y al impacto de las medidas económicas en los más desfavorecidos, y manifestó: "Trabajamos en base a proyectos que tienen que ver con el bolsillo de los que hoy estamos en Santa Fe observando de qué manera se está perjudicando al jubilado, al trabajador, a los sectores medios que ven como la inflación los impacta más que a nadie, porque en medicamentos y alimentos ha sido el mayor azote inflacionario de los últimos tiempos".





La situación laboral

Consultado sobre el desalojo violento por parte de las fuerzas de seguridad a los trabajadores despedidos de la planta de Pepsico en Buenos Aires que se produjo hoy, Giuliano aseveró que "el espacio político que no cuida el trabajo pierde el tiempo en Argentina".

"El espacio político que no duplica el trabajo pierde el tiempo en Argentina. No es de un día para el otro, pero hay que ponerse en ese lugar. En el último año y medio hemos perdido 160.000 puestos de trabajo genuinos, y lo primero que se cayó es la changa, el trabajo informal, y esto duele muchísimo, porque quita oportunidades. Entonces, me parece que el cambio tiene que venir por ahí", expresó

En esa misma línea se mostró preocupado por la crisis de la industria del calzado que se ha visto afectada por el ingreso de mercadería importada, y fustigó: "No se pueden importar 16 millones de pares de zapatos en un semestre, terminando con la industria del calzado en lugares como Alcorta, Acebal o Esperanza. No se puede importar metalmecánica en el polo metalmecánico más importante del país. La verdad, estamos queriendo corregir y ponerle un freno al gobierno de Macri, porque la gente tiene que saber que este gobierno va a continuar dos años más, y un grupo de legisladores que pongan freno, que controlen y que corrijan políticas que hoy son erróneas es importante".