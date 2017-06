Intimaron a incorporar hombres a la lista integrada solo por mujeres

El juez federal con competencia electoral de Santa Fe , Reinaldo Rubén Rodríguez, intimó al partido Ciudad Futura a incorporar hombres a su lista de precandidatas a diputadas nacionales compuesta solo por mujeres. En el expediente 5385/2017 Rodríguez argumentó que "conforme surge de la Lista acompañada, los integrantes de la misma pertenecen en su totalidad al sexo femenino, por lo que previo a todo, deberá presentar una nueva nómina de precandidatos, integrada por varones y mujeres, de conformidad con lo señalado por la excma. Cámara Nacional Electoral (cf. Fallo CNE 2931/2001), con la documental y oficialización correspondiente, en el término de 24 horas".





En diálogo con UNO Santa Fe el abogado constitucionalista y patrocinante legal de Ciudad Futura, Domingo Rondina, dijo: "Nosotros entendemos que los cupos nunca son masculinos, porque los cupos son de los sectores infrarepresentados y no de los sobrerepresentados. Cuando las leyes de acción positiva los ponen para los que están infra hasta tanto la situación se equilibre o se invierta. Pero nunca se pone cupo de los que3 actualmente están sobre representados porque sería una forma de mantener la situación actual.





El concepto de cupo es siempre para el grupo disminuído y no para el mayoritario. Es no entender el concepto de discriminación inversa el pensar que haya cupo para el grupo mayoritario. Salvo que establezcamos la paridad, que sería consagrar la igualdad en los cargos. Pero mientras no exista la paridad lo que hay es un cupo para los infrarrepresentados, pero no un techo.





A partir de la presentación que hará esta tarde el apoderado y los patrocinantes legales de Ciudad Futura, el juez tendrá 48 horas para evaluar los argumentos presentados y contestar. En caso de que Rodríguez falle en contra de los intereses de Ciudad Futura, desde el partido ya adelantaron que recurrirán a la Cámara Nacional Electoral. Mientras tanto, esa fuerza política seguirá cumpliendo con todos los pasos que marca el cronograma electoral con la lista 100% femenina. De hecho, la lista que encabeza Caren Tepp ya presentó el modelo de boleta con todas las precandidatas titulares y suplentes mujeres.





Una campaña en las redes

Desde Ciudad Futura emitieron un comunicado donde expresan que la resolución del juez considera que "el cupo es para ambos sexos, tergiversando así el espíritu de la ley que vino a garantizar un mínimo de participación de las mujeres y nunca un máximo".





"La resolución se basa –continúa el parte de Ciudad Futura– en un fallo de 2001, pero omite e ignora un decreto del año 2005 donde el expresidente Néstor Kirchner modificó los artículos de la reglamentación de la ley de cupo para que no haya dudas sobre su espíritu y aplicación. De esta forma pretenden clausurar el entusiasmante debate que se viene dando a raíz de la presentación de la lista que encabeza Caren Tepp, ordenando que si en un plazo de 24 horas no se incorporan hombres a la lista, no podrá participar de las elecciones. Estos son los debates que queremos dar, estos son los cambios estructurales que, en la sociedad y en la cultura política, esta lista ya empezó a generar. Por eso necesitamos de todos y todas".





Al mismo tiempo, Ciudad Futura inició en las redes sociales una campaña de apoyo "para que la Justicia electoral escuche el reclamo". En ese sentido agregaron: "Sumá tu apoyo con el hashtag #DejenLlegarALasMujeres. Este reclamo tiene que exceder las fronteras partidarias. No se trata de Ciudad Futura, se trata de todas las mujeres, se trata de todos. Por eso tenemos que estar: artistas, sindicatos, organizaciones sociales, de mujeres, profesionales, funcionarios, todos. La gente común tiene que expresarse porque la historia se cambia así, de a muchos, sin mezquindades y sin especulaciones. La sociedad avanza, las instituciones del Estado no. Tal es el caso de la justicia".