Julio Bárbaro respaldó la precandidatura de Diego Giuliano por el massismo

"El trabajo en equipo con Massa es importante para que junto a Lavagna, De Mendiguren,Tundis y Arroyo, recuperemos la Santa Fe segura y productiva, poniéndole un freno al ajuste del presente y a los errores del pasado", dijo el precandidato a diputado nacional por 1ProyectoSantafesino Diego Giuliano.





Lo indicó tras un encuentro en Rosario del que participaron, entre otros, el histórico dirigente político Julio Bárbaro.





En declaraciones a la prensa, Giuliano, luego del cónclave, hizo especial hincapié en el tema seguridad. "La ausencia del Estado ha dejado que el narcotráfico perfore a Santa Fe en en cada pueblo, en cada ciudad. Es muy ingenuo pensar que en una fuerza de 18 mil personas, solo el jefe de policía esté preso por connivencia con el narcotráfico. Hay que terminar con esa impunidad para dejar de ser la provincia más violenta de la Argentina y volver a ser la provincia de trabajo, el polo industrial que alguna vez fuimos".





También se habló de economía y producción. En ese sentido el Diputado Nacional por el massismo Alejandro Grandinetti indicó: "Estamos preparados, sabemos lo que vamos a hacer, y hacia dónde vamos. Cuando proponemos eliminar el IVA a 11 productos de la canasta familiar estamos pensando en reactivar el consumo, la capacidad de compra de la gente y desarrollar nuestras empresas".





Por su parte, Julio Bárbaro, manifestó: "No hay país que crezca sin una industria fuerte. No es lo mismo que una empresa sea nacional o extranjera. Cuando el trabajo es ajeno, la Argentina se cae. Tenemos que defender nuestra producción y pelear por la riqueza distribuida y por nuestras pequeñas y medianas empresas que hoy no encuentran salida al ajuste y al dominio de los grandes grupos económicos. La Argentina que siga ese camino estará encontrando su salida".