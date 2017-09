La Justicia exculpó a Macri en la causa de los Panamá Papers

El juez civil Andrés Guillermo Fraga desvinculó al presidente Mauricio Macri de las dos sociedades offshore en paraísos fiscales que se le atribuían en el marco del escándalo internacional por los Panamá Papers.



En abril de 2016 Macri había presentado ante Fraga un pedido de acción declarativa de certeza por su vinculación con las firmas Fleg Trading LTD, radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998, y Kagemusha SA, de Panamá.



En su fallo, al que accedió NA, Fraga declaró que Macri "no fue socio ni accionista de la sociedad Fled Trading Ltd; que no percibió dividendos de ningún tipo, utilidades, ni ganancia alguna" de esa firma y que "sólo aceptó el cargo de director para el que fue asignado por Francisco Macri al sólo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar".





En este sentido, advirtió que "no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Fled Trading Ltd., ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad", mientras que tampoco no percibió honorarios como director "ni ninguna otra retribución".



Respecto de la sociedad panameña Kagemusha, el juez civil indicó que el Presidente "no fue socio de Francsico Macri ni accionista de la misma; que no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia alguna", mientras que "no aceptó el cargo de director para el que fue designado" por su padre.



"No realizó ningún acto que permitiera suponer que aceptó tácticamente tal designación, no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Kagemusha ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad y no percibio honorarios como director ni ninguna otra retribución", apuntó.