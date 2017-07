"Las opiniones de Laspina son capciosas y al servicio del poder central", dijo Michlig

A raíz de los dichos del diputado santafesino Luciano Laspina, quien explicó en los últimos días las razones de la demora en el pago a Santa Fe de la deuda por coparticipación mal liquidada reconocida por la Corte Suprema, desde el Frente Progresista salieron a responderle.Laspina había dijo: "La frazada es corta, todavía estamos desactivando las bombas que nos dejó el gobierno anterior". Por eso, el presidente del Bloque del FPCyS, de la Cámara de Senadores de la provincia, Felipe Michlig , refutó al diputado nacional "por sus opiniones capciosas en relación a la deuda que mantiene la Nación con la provincia de Santa Fe, prefiriendo ser funcional al poder central, en perjuicio de los intereses de todos los santafesinos a quienes debería defender"."El diputado de Cambiemos falta a la verdad cuando solo se acuerda que no se detrae más –a partir del fallo de la CSJ– el 15% de la coparticipación nacional, olvidándose que la misma resolución judicial ordena que se pague todo lo detraído ilegítimamente durante 12 años, –hoy actualizado son $48.000 millones– y que el actual Gobierno, que conduce Mauricio Macri , nunca se digno a cumplir, perjudicando deliberadamente a la provincia de Santa Fe"."Asimismo, como muestra de este inequitativo trato al que está siendo sometida la provincia de Santa Fe, podemos manifestar que según cifras de la Asap (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública), la Nación habría transferido en los primeros cinco meses del año a las provincias argentinas 25.000 millones de pesos para ejecutar obras públicas, de lo que la provincia de Santa Fe recibió tan solo 170 millones de pesos, es decir menos del 1%, siendo que Santa Fe representa el 8% de la población nacional", refirió Michlig."Otro tema en el que Laspina denota un accionar temerario que pretende confundir para justificar lo injustificable, tiene que ver con la caja de Jubilaciones y Pensiones santafesina, sosteniendo que el Gobierno Nacional cubre el déficit de la misma. Al respecto –vale decir, dijo Michlig– que en el año 2016 el déficit estuvo en el orden de los 2.500 millones de pesos, de lo que la Provincia recibió a duras penas 810 millones, o sea un tercio del total, muy por debajo de lo que por ejemplo recibió la provincia de Córdoba en donde se giraron 5.000 millones de pesos; o la provincia de Entre Ríos que recibió casi el mismo monto que Santa Fe siendo que es mucho más chica.Da pena la posición solapada del diputado de Cambiemos, porque todo los guarismos demuestran una evidente discriminación del Gobierno Nacional, sumado las trasferencias desproporcionadas hacía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, en relación a los demás distritos del país.Apostábamos que desde la asunción del Presidente Mauricio Macri, se terminará con estas prácticas de favoritismos institucionales y discriminación a las Provincias que no son del mismo signo partidario, pero vemos que No, por lo contrario, se han acentuado, más allá de lo que algún obsecuente pretenda ocultar", concluyó el presidente del Bloque del FPCyS.