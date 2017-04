Lifschitz aseguró que con las provincias de la Región Centro están "construyendo por encima de la grieta"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, junto a sus pares de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Córdoba, Juan Schiaretti, y al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciásera, abordó la "Integración productiva y competitividad para el desarrollo regional" en la XII Reunión Institucional de la Región Centro, que se realizó en Santa Fe.





Durante el encuentro, Lifschitz remarcó la importancia de defender el federalismo. "Venimos a retomar una tradición histórica de estas provincias: las banderas del Federalismo, de defender los intereses del interior del país, de nuestros trabajadores, empresas, economías y sociedad civil, y en eso estamos construyendo futuro", indicó Lifschitz.





"Estas tres provincias representan el 20% de la población y del Producto Bruto Interno de Argentina. Son provincias con un enorme potencial productivo y de desarrollo; tenemos trabajo e innovación, un sector agropecuario e industrial muy competitivo, un sector de ciencia y tecnología, cooperativo y mutual; todo esto constituye nuestro capital económico y social que nos permite mirar el futuro de otra manera y defender el Federalismo".

"Nosotros entendemos el Federalismo, no sólo de demanda y reclamos al gobierno nacional, sino de corresponsabilidad porque nos sentimos corresponsables del destino de la Argentina; y queremos ser convocados para hablar sobre las políticas económicas, industriales, tributarias; y no enterarnos por los diarios, porque creemos que podemos aportar", subrayó.

"Por eso reclamamos un mayor espacio, los recursos que nos corresponden y las obras de infraestructura que son fundamentales, porque hay una corresponsabilidad frente a los problemas ambientales, hídricos, del transporte; son problemas interjurisdiccionales que ninguna provincia por sí sola puede resolver".





La presidencia ahora es de Córdoba

En el acto, llevado a cabo en el Centro de Convenciones Los Maderos del Hotel Los Silos del Puerto de Santa Fe, se concretó la firma de convenios y se realizó la ceremonia de Traspaso de la Presidencia Pro Témpore a la provincia de Córdoba. Asimismo, se presentaron los resultados de un estudio de cadenas de valor que fueron financiados por el CFI con una inversión de 11 millones de pesos.





Lifschitz agradeció a los equipos de trabajos y a "todos los integrantes de los foros de la sociedad civil que participaron activamente. Esto no podría hacerse sin una construcción colectiva. Todos los proyectos importantes necesitan de estos espacios de debate, reflexión e intercambio entre el Estado y la sociedad civil".





"En espacios como este podemos construir un futuro más confiable y cercano, a la medida de las expectativas, de las demandas y de los objetivos que cada uno de nosotros tenemos", señaló el gobernador, quien además valoró "esta construcción que hemos retomado desde febrero del año pasado, con el compromiso, voluntad política y decisión de los tres gobernadores; después de muchos años de una Región Centro que estaba dormitando le hemos dado nueva vida, la hemos puesto en valor. Hay una gran agenda que requiere de la participación protagónica de las provincias, de sus gobiernos, de sus legisladores y de la sociedad civil".





En la jornada del lunes, más de 480 funcionarios e integrantes de equipos técnicos de las tres provincias que integran la Región Centro deliberaron en comisiones sobre cultura, educación, universidad, ciencia y técnica, energía, producción y trabajo, hábitat y desarrollo social, deporte, turismo, innovación, salud, ambiente, seguridad, gobierno y justicia.





En la oportunidad, también sesionó el Consejo de la Sociedad Civil con la participación de los foros de las entidades empresarias profesionales, organizaciones del trabajo y las universidades.





"Estamos construyendo un modelo de cooperación regional entre las provincias, que tranquilamente es trasladable a otros ámbitos. Cuando en este país se habla tanto de la grieta, nosotros podemos decir que hemos construido un espacio por afuera o por encima de la grieta. Estamos construyendo un espacio de diálogo, de concertación, cooperación y solidaridad entre las provincias, pero también entre los distintos ámbitos público y privado, y entre los distintos sectores políticos. Esto es realmente muy valioso".





"Los tres gobernadores hemos encontrado coincidencias en el trabajo en común y en el diálogo, no sólo entre las tres provincias, sino en nuestra mirada desde el interior del país sobre el futuro de la Argentina, sobre el diagnóstico de la realidad y sobre las prioridades para los próximos años. Por eso compartimos esta agenda, porque se trata de una mirada Federal de la Argentina del siglo XXI, la Argentina que queremos construir y que tiene que tener a las provincias cómo protagonistas".





"Hasta que este país no sea realmente Federal y que el desarrollo no se construya de abajo hacia arriba, desde el interior hacia Buenos Aires, creo que tenemos más pasado que futuro. Si queremos construir algo nuevo, no tengo duda que lo nuevo nace del interior, de las provincias, de una construcción solidaria y cooperativas entre las provincias".