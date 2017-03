Liliana Costa: "Macri muere este año"

Marta Liliana Costa, amiga íntima de Lázaro Báez y que hasta el 9 de febrero fue apoderada de Austral Construcciones, disparó contra el presidente Mauricio Macri: "Muere este año", sentenció en diálogo con 23PM, en Canal 9.





La mujer tiene una íntima relación con el empresario K, preso desde el 5 de abril de 2016 y acusado de lavado de dinero. "El que esté alineado con Macri, conmigo no va. Aparte Macri muere este año, así que mejor aún", sostuvo sobre el futuro político del mandatario.





Por las dudas, aclaró: "Yo kirchnerista no soy y me chupa un huevo lo que escriban de Cristina". Luego criticó el trabajo de los periodistas: "El periodismo de investigación no existe porque nadie es capaz de mover el culo para ir a ver un expediente que es público, como en la Cámara Argentina de la Construcción, para tener acceso a lo que es licitaciones y obras públicas".





En su momento, Costa negó tener una relación fluida con Báez pero sí con sus hijos Martín y Luciana. Había dicho a Perfil: "No, de ninguna manera. Tengo una relación de amistad, principalmente con sus hijos Martín y Luciana. Los conocí en Río Gallegos hace más de doce años. Yo vivía en Comodoro Rivadavia, por lo tanto no teníamos una relación fluida de amistad. No sé de dónde salió esa información. Quién la brindó. Y niego rotundamente tener un hijo extramatrimonial con el Señor Báez".





Fuente: Perfil