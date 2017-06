Los pliegos de jueces y fiscales aprobados y las críticas al sistema

La Asamblea Legislativa aprobó ayer 18 pliegos por unanimidad y tres con el único voto negativo del senador Lisandro Enrico para cubrir cargos de fiscales, jueces y defensores. Mientras que el pliego de Santiago Saux para fiscal adjunto del MPA fue retirado; y el pliego de Sebastián Antonio Ramón Szifert, que será tratado el próximo 27 de julio.





Entre los aprobados hubo pliegos que cosecharon muchas abstenciones, como el de Marcelo Alejandro Vienna –hermano del juez Juan Carlos Vienna–, quien igualmente será fiscal en la ciudad de Rosario. En ese caso se abstuvieron los 11 senadores del justicialismo, los cinco diputados del bloque Frente Justicialista para la Victoria que conduce Héctor Cavallero, Claudia Giaccone, Julio Eggimann, Alejandra Vucasovich, Leandro Busatto y Carlos Del Frade.









Busatto dijo que sus abstenciones tienen que ver con las críticas que viene manteniendo desde hace tiempo sobre el sistema de selección y concursos. "Estos pliegos enviados son producto del concurso del Decreto 853 que desde mi punto de vista es un sistema permeable a la falta de transparencia y es un sistema permeable a las arbitrariedades. En las entrevistas en la Comisión de Acuerdos muchos de los postulantes estuvieron impecables y no dudo que van a ser fiscales y defensores muy probos y que van a aportar a la Justicia santafesina. Pero como no quiero generar un proceso de injusticia y arbitrariedades como creo que genera este sistema, con concursos por múltiple choice, la verdad es que decidimos abstenernos para no cometer una injusticia con gente que quizá concursó y que tiene tanta capacidad como quienes hoy están llegando a estos cargos pero que se quedó afuera por una arbitrariedad del sistema".





En ese sentido, Busatto dijo que hay que modificar tres cosas. "En primer lugar hay que modificar la raíz del problema que es el Consejo de la Magistratura que hoy sigue funcionando como un apéndice del Poder Ejecutivo, no funciona como un órgano que selecciona a los jueces y arma los concursos. Me parece que sigue siendo parte de la arbitrariedad permitida por la propia Constitución al gobernador para disponer los jueces. Ya le pedimos abiertamente al gobernador que los legisladores tengamos intervención directa en el Consejo de la Magistratura", sostuvo.





En segundo lugar, para Busatto "hay que generar un sistema concursal que elimine ese tipo de arbitrariedades y establezca orden de mérito del que el gobernador no se pueda apartar. Y tercero hay que tener más transparencia en los concursos públicos para que quienes tengan la oportunidad de concursar tengan la certeza de que están ingresando en la Justicia por mérito exclusivo de su capacidad y no por alguna otra circunstancia".





Los pliegos aprobados hoy fueron los siguientes: