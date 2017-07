Luego del hackeo, Jorge Boasso recuperó su cuenta de Twitter

Desde las 17 de ayer sábado, se podían leer desde pedidos insólitos hasta insultos agraviantes en el perfil del polémico concejal rosarino Jorge Boasso (@jrboasso) en Twitter. Los intrusos que tomaron control de la cuenta del radical, cambiaron algunos aspectos del perfil y subieron publicaciones en las que, entre otras cosas, se mencionaba al gobernador Miguel Lifschitz de manera insultante.

En tanto fuentes cercanas al dirigente denunciaron que tanto la cuenta personal del funcionario como la que pertenece a su equipo de trabajo @EquipoBoasso fueron invadidas por el accionar de los hackers.

Vale recordar que Boasso se presenta en las próximas elecciones como precandidato a diputado nacional. Lo hace por el Frente Unite, tras haber fracasado en su intento de ir dentro de Cambiemos enfrentando a la lista impulsada por el presidente Mauricio Macri y el titular nacional del radicalismo, José Corral.

En esa línea, el precandidato se comunicó ayer con la radio Aire de Santa Fe, y en una entrevista aseveró: "Me dí cuenta cuando me empezaron a llover mensajes de colegas y amigos, fui a chequear mi cuenta y me percate que los tweets decían cualquier barbaridad del gobernador Lifschitz, entre otros. Una locura, yo jamás agrediría a esos niveles", explicó el edil acerca de la situación que lo tiene angustiado.

"Tengo que tratar de restablecer mi vinculación con las redes sociales, yo soy abogado por eso me voy a contactar con especialistas para ir hasta el hueso con la investigación. Mientras tanto corren los días de la campaña, esto claramente es para distraer la atención de todos. No van a lograr que baje los brazos", continuó.

En tanto, hace minutos, alrededor de las 15, Boasso anunció por la misma red social que había recuperado el control de su cuenta, y la mayoría de los mensajes que hasta hace un rato se leían, todos apuntando contra el socialismo y el kircherismo, habían sido borrados.

"Retomando el control de mi twiter. Ahora limpiando las "basuras" escritas y bloqueando a otras "basuras". Lamento lo ocurrido. Es lo que hay", escribió el concejal rosarino hace minutos en Twitter.

Lamento lo ocurrido. Es lo que hay — Jorge Rosario Boasso (@jrboasso) 16 de julio de 2017