Macri dijo que "Cristina tiene un problema psicológico porque cree que está al mando de Argentina"

El presidente criticó a su antecesora cuando hablaba de su relación con el Papa Francisco. "Con el Papa tengo una buena relación, la misma que tenía cuando era jefe de Gobierno y él era Jorge Bergoglio. Él tiene la tarea de contener, de taponar, de poner la otra mejilla y es lo que intenta. Profesa el perdón y siento que es así, es el Papa de todos los fieles, no solo de Argentina. Quiero que venga a la Argentina y va a ser así", indicó.





Cuando se lo consultó por un posible enojo suyo porque el Sumo Pontífice no intercedió en el cambio de mando, el Presidente arremetió contra su antecesora y precisó: "Por ahí lo intentó y no se supo. No lo llamé para pedirle eso porque era algo que seguro no iba a tener éxito, porque ella tiene un problema psicológico, debe creer que todavía tiene el mando en la Argentina".