"Nuestra lista es diferente porque está integrada por trabajadores de la ciudad"

Acompañado por la segunda de su equipo, Élida Formente, el joven candidato remarcó que "a Santa Fe lo que le está faltando es el compromiso del gobierno para terminar con la exclusión existente en muchísimos barrios".





En esa línea aseguró: "La ciudad recauda bien y gasta mal, los presupuestos son engañosos y por eso lo que nosotros queremos es transparentar. No podemos seguir gastando nuestros fondos públicos de manera errática, como el tren urbano que demandó un gasto de 60 millones de pesos y hoy no se usa. Con ese dinero se podría haber instalado las cloacas o el asfalto en la zona norte, por ejemplo, que es el sector hacia donde se expandió la capital provincial y que en gran parte no cuenta con los servicios básicos".





Y agregó: "Estamos hablando de acceso a la transitabilidad, para peatones, autos, colectivos y ambulancias, de desagües, alumbrado y espacios públicos para ejercer nuestra ciudadanía".





Por otro lado, el precandidato a concejal puntualizó en los ejes basura y cementerio, los cuales consideró que "no tienen el tratamiento adecuado" y, en ese sentido, comentó: "Necesitamos llevar una reforma tributaria que genere mayor justicia social, teniendo en cuenta cómo armamos lo que son los ingresos de la ciudad y también en cómo distribuir mejor ese gasto público en los lugares que son prioritarios".





Al respecto, y haciendo eje en su propuesta, Andrés Rodríguez remarcó que su lista "es diferente a la del resto, principalmente porque está constituida por todos trabajadores santafesinos, que viven, sufren y sienten la ciudad, los cuales venimos trabajando desde hace un año y medio en proyectos que se basan en mostrar que Santa Fe vale, porque valen los sueños, vale la vida, valen las calles, las plazas y tienen que valer también los vínculos entre el gobierno y los ciudadanos".





A su turno, la también precandidata a concejala Élida Formente dijo: "Yo antes era de las que creía que la política era una mala palabra, y en estos últimos años he escuchado un montón de personas apasionadas que me hicieron darme cuenta que se puede trabajar en política teniendo en cuenta al otro".