Patricia Chialvo: "Es crítica la situación de niñez en nuestra provincia"

La diputada provincial Justicialista, Patricia Chialvo, aseguró que las políticas planteadas por la Subsecretaría de Niñez no se cumplen y que el organismo que debería trazarlas sería el Consejo Provincial de Niñez, que hace más de 15 meses que no funciona. "El artículo 36 de la Ley de Niñez establece claramente que el Consejo debe reunirse al menos trimestralmente, y no es posible que ante todo lo que secede con esta problemática en nuestra provincia, esto no ocurra".