Presentaron una impugnación a la lista de concejales del Frente Progresista

Esta tarde el la Secretaría Electoral de Santa Fe notificó a los apoderados del Frente Progresista sobre la impugnación y les otorgó 48 horas para que hagan su descargo. Una vez que los apoderados del FPCyS respondan toda la documentación será remitida a la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia para que emita un dictamen. Luego de que se cumplimenten esos pasos el Tribunal Electoral encabezado por el doctor Daniel Erbetta, presidente de la Corte, deberá resolver sobre la impugnación. Eso estaría sucediendo entre lunes y martes de la semana que viene.





Según los impugnantes, Jatón no tiene la residencia mínima (dos años) requerida para ser precandidato en la ciudad de Santa Fe. En los argumentos de la presentación de Scheer se exponen cinco puntos que dicen lo siguiente: "a) posee la propiedad de calle Uruguay 26.. de de la ciudad de Santo Tome; b) el Impuesto Inmobiliario Provincial llega a ese domicilio y a nombre de él; c) Allí reside su familia, como lo es la Sra. T. A. S. adonde tiene su vida más allá de lo laboral; c) Además como surge de sistema de licencia de conducir de la Agencia Provincial de Seguridad Vial del Gobierno de Santa Fe en fecha 13/07/2016, o sea hace 11 meses, este ciudadano, voluntariamente manifestó que su residencia es la ciduad de Santo Tomé; e) Y por último, su empadronamiento ante la AFIP, el Sr. Senador de la Capital, se ha registrado con el domicilio de calle Centenario 3016, también de la ciudad de Santo Tome".





Ahora será el turno de los apoderados del Frente para hacer su descargo y luego deberá decidir el Tribunal Electoral si dar lugar o no a la impugnación.

El apoderado de la alianza electoral Espacio Grande, José Jaime Scheer, presentó una impugnación a la lista de concejales del Frente Progresista Cívico y Social. Los argumentos de la impugnación hacen referencia a que el primer precandidato de esa lista, Emilio Jatón , no cumplilría con el requisito de residencia por dos años en la ciudad para ser candidato, entre otros hechos.