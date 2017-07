Randazzo acusó a Cristina Kirchner de dividir a la oposición

El precandidato peronista a senador nacional Florencio Randazzo sostuvo que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner "dividió el espacio opositor" al tomar la "decisión equivocada" de negarse a competir con él en las PASO de la provincia de Buenos Aires.



"Cristina Kirchner decidió irse del peronismo para no participar de una PASO conmigo. La que dividió el espacio opositor tiene nombre y apellido: Cristina Kirchner", subrayó en una entrevista que publica hoy el diario La Nación.



Dijo que "ofenden la inteligencia de la gente" quienes aseguran que él es el responsable de divisiones en el peronismo bonaerense y subrayó que el "legado más pesado" del kirchnerismo es "sentirse dueño de la verdad absoluta".



Cristina Fernández de Kirchner "tomó una decisión equivocada", dado que el peronismo bonaerense "se iba a fortalecer si la gente elegía el candidato" en las PASO, opinó Randazzo, quien fue ministro del Interior y Transporte durante la gestión de la ex presidenta.



"La elección (de 2015) no la gana (Mauricio) Macri, la perdemos nosotros. Ahí faltó autocrítica. Teníamos problemas, como la inflación, y los negábamos. Existían niveles importantes de pobreza y la negábamos, el mecanismo de elección de candidatos, elegir a dedo a (Daniel) Scioli", respondió acerca de sus cuestionamientos a la ex presidente.



Randazzo reconoció que Cristina Fernández de Kirchner, hizo "muchísimas cosas", entre ellas "la ampliación de derechos sociales, la recuperación de la Anses y la Asignación Universal por Hijo".

"El gobierno de Cristina fue el que más hizo por los humildes y fue percibido como poco humilde", puntualizó Randazzo, líder del espacio Cumplir, en el que es primer candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo.



"No fui kirchnerista. Y no lo digo ahora. Siempre fui peronista", subrayó el ex ministro, para quien "el problema acá no es Cristina, es Macri", porque "no tenemos que discutir pasado, sino presente y futuro".

"El presente es grave: hay inflación, desocupación, recesión, inseguridad", aseguró Randazzo.