Saglione le contestó a Frigerio: "No se puede decidir en Buenos Aires cómo se gastan los recursos de Santa Fe"

El ministro de Economía Gonzalo Saglione , se refirió a los dichos del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acerca de que la Nación propondría pagar la deuda histórica de coparticipación con Santa Fe con obra pública.





"Ya pasaron 21 meses de los fallos de la Corte y del inicio del gobierno (de Mauricio Macri) y hasta el momento no logramos encontrar a través del diálogo que eso suceda. Creo que es una señal claramente negativa de cara a la sociedad que hoy tengamos una deuda que no pueda ser honrada ni encontramos los mecanismos para que empiece a ser cancelada", dijo Saglione al terminar una reunión en el Senado provincial donde explicó el avance de obras que se realizan con el endeudamiento por 500 millones de dólares que aprobó la Legislatura el año pasado.

"Nos parece razonable que nos sentemos a dialogar con las autoridades nacionales para poder encontrar un mecanismo de cancelación de esa deuda que sea compatible con los intereses de los santafesinos y con las posibilidades de pago del Presupuesto nacional", dijo el funcionario y agregó: "Yo siempre destaco que es este mismo gobierno nacional el que tuvo mucha pericia para resolver en tan solo cuatro meses el conflicto con los inversores internacionales, llamados holdouts. Argentina pudo volver al mercado de capitales gracias a eso. Sería deseable que se mantuviese para con la provincia de Santa Fe la misma conducta que Nación tuvo con esos acreedores".





Al ser consultado sobre si no aceptaban el pago con obras públicas, Saglione dijo: "Nosotros aceptamos desde el minuto uno que nos convoquen a dialogar. A priori no nos negamos a ningún esquema, lo que queremos es que los recursos que son de los santafesinos seamos los propios santafesinos, a través de la Legislatura cuando se aprueba el presupuesto, los que elijamos cuál es el destino de esos fondos".





"Uno habitualmente dice «está mal que desde el gobierno nacional, con recursos nacionales, se defina qué obra se hace en cada provincia, que es lo que llamamos transferencias discrecionales de capitales. Eso no habla bien del federalismo. Mucho peor habla que Nación, con los recursos que son de las provincias, deciden cuáles son las obras que tienen que hacer las provincias. Somos las provincias autónomas las que tenemos los órganos apropiados para tomar esas decisiones. Es en el seno de esta Legislatura, donde se aprueba anualmente el Presupuesto, donde se decide en qué asignamos nuestros recursos. No sería deseable que se decida en Buenos Aires cómo gastamos nuestros recursos los santafesinos", argumentó.





Acerca de si finalmente no hay asignados recursos en el Presupuesto 2018 la deuda recién podría empezar a ser cancelada en 2019, Saglione dijo: "La razón de ser de un presupuesto es proyectar los recursos con los que uno estima va a disponer durante el próximo ejercicio y definir en qué los va a aplicar. Lo que podemos decir es que si no está incluído en el presupuesto, no es prioridad de este gobierno que esta deuda sea cancelada. Eso no significa que vía reasignaciones presupuestarias no pueda originarse la partida para que se empiece a pagar. Pero hoy sabemos que Nación tiene que pagar la deuda con Santa Fe, no es un imprevisto. El presupuesto se debate para establecer las prioridades y al no incorporarse esto en el presupuesto queda claro que el pago de la deuda a Santa Fe no forma parte del esquema de prioridades del gobierno nacional".





La mirada del justicialismo

El senador por San Lorenzo y presidente del bloque del Partido Justicialista en la Cámara alta, Armando Traferri, sostuvo luego de la reunión con los funcionarios del Ejecutivo –además de Saglione estuvieron los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y el de Infraestructura y Transporte, José Garibay–, que está "muy preocupado por la actitud que tuvo y que tiene la Nación para con la provincia de Santa Fe".





"Lo que dijo hoy Frigerio es lo mismo que dijo hace un año. La provincia hizo varias propuestas y seguimos esperando la del gobierno nacional. Algunos periodistas hablan de que no es una deuda que contrajo este gobierno, pero hay una continuidad. Con ese criterio el endeudamiento por más de 30.000 millones (de dólares) lo van a pagar otras gestiones, no la actual porque hay deuda tomada a cien años".





"La Nación le debe a Santa Fe casi 50.000 millones de pesos y en esto yo coincido con el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, que tener que ir otra vez a la Corte sería involucionar, sería un retroceso. Aspiro a que Nación invite rápidamente a Santa Fe al diálogo y tenga una propuesta concreta para la provincia", concluyó.