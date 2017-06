"Un fiscal garantista no nos sirve", dijo el senador Enrico

Esta tarde la Asamblea Legislativa aprobó 21 pliegos para jueces, fiscales y defensores en diferentes circunscripciones de la provincia. Sin embargo, en algunos casos hubo encendidos discursos con críticas a algunos postulantes. De hecho, el senador por General López, Lisandro Enrico (UCR), votó en contra de Eric Valerio Fernández (para fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe), Raúl Marcelo Nessier (fiscal adjunto del MPA en Coronda) y Lorena Jorgelina Korakis (fiscal del MPA en Rafaela) y disparó: "Un fiscal garantista no nos sirve".

Consultado por UNO Santa Fe sobre los motivos de su voto negativo en estos tres casos –los únicos en los 21 pliegos; en otros hubo abstenciones–, Enrico dijo: "Sin poner en duda la capacidad intelectual de los tres abogados que iban para fiscal, yo creo que los fiscales tienen que tener un rol fundamental para la investigación de los delitos, en evitar la impunidad e ir al frente en proteger a la víctima. No podemos darle la confianza como legisladores para que sean fiscales a personas que se muestran dubitativos o contrarios a las leyes que son las herramientas con las cuales ellos van a trabajar".





"Un fiscal garantista no nos sirve, un defensor garantista puede ser. Pero el fiscal debe ser alguien que trabaje fuertemente en la persecución del delito. Eso es lo que reclama la Legislatura cuando cambia las leyes. Estos tres fiscales a los que les voté en contra (los pliegos), me parece que demostraron en las entrevistas que priorizan más cuestiones vinculadas a las garantías de los imputados que a la defensa de la seguridad de la población y eso me preocupa", argumentó.

Luego Enrico amplió: "El fiscal tiene que ser alguien que vaya al frente, que investigue, que tenga la vocación de utilizar todas las herramientas, de aplicar las leyes como corresponde, con firmeza. Después el defensor lo tiene que defender al delincuente y el juez que decida qué hacer. Pero el fiscal no puede ir a media máquina, tiene que ir a fondo. Eso es lo que necesitamos. Un fiscal que dice que la extensión del plazo de detención para la audiencia imputativa es inconstitucional, que no está de acuerdo con las reformas (al Código Penal) que está haciendo la Legislatura, el 10 bis que es una herramienta policial en todo el mundo dice que es inconstitucional, en mi opinión no tiene vocación de ser fiscal".

Enrico aseguró que desde febrero de 2014, cuando comenzó a funcionar el nuevo sistema penal, en la Legislatura se votaron unos 110 pliegos de fiscales y que en la actualidad hay 17 que fueron denunciados por legisladores por mal desempeño de sus funciones.

"Los fiscales son seres humanos y a veces hacen las cosas bien y otras veces se equivocan como nos equivocamos todos. Pero hay errores de algunos fiscales que nos preocupan y por eso yo pedí la remoción de dos fiscales y otros legisladores pidieron la remoción de otros. El sistema está hecho con fiscales fuertes, no con fiscales que duden. Pero esta formación hipergarantista que tienen algunos para mí no contribuye al sistema", concluyó.