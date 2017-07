"Venimos a renovar el aire del peronismo", dijo Di Bert

El precandidato a diputado nacional por el Frente Justicialista, Pablo Di Bert, encabeza la lista Compromiso con Santa Fe a la que definió como un espacio "muy plural". En su visita a la redacción de UNO Santa Fe, el santafesino aseguró que su lista viene "a despertar al peronismo".





"Nuestra lista es muy plural donde se nota la construcción que venimos haciendo desde hace dos años y que es desde abajo hacia arriba; desde la gente hacia arriba. Tenemos jóvenes, militantes de muchos años, sindicalistas que no tuvieron participación preponderante en otras elecciones y está distribuida porque tiene representación en toda la provincia con gente de Rosario, Reconquista, Santa Fe, Vera, San José del Rincón. Es una lista que es pluralista", aseguró Di Bert.





Al ser consultado sobre las diferencias con los otros candidatos del peronismo santafesino, como Agustín Rossi y Alejandra Rodenas, Di Bert expresó: "Nosotros venimos a despertar lo dormido y a levantar lo nuevo para correr lo mismo de siempre. Hay gente que está dormida porque fue apartada indirectamente del partido. No tenía su lugar y decidió quedarse. Aún falta despertar gente. Nuestra lista está abierta y hay gente a la que le gusta el proyecto y se está sumando".





Por otra parte, Di Bert aclaró que en el armado de su lista María Eugenia Bielsa "no tiene nada que ver porque ella está en su actividad" privada. "Desde 2015, cuando ella decide no ser candidata, nosotros empezamos a construir este espacio. Para estas elecciones siempre la idea era presentar una lista porque creemos que es sano democratizar el partido y esta era la forma. Y es mentira que no va a haber unidad, no tiene por qué ser una interna sangrienta. Hay que fijar objetivos y una vez que se logre eso trabajar juntos".





Luego, al ser consultado sobre si su posicionamiento está más cerca o más lejos del kirchnerismo, Di Bert respondió: "El kirchnerismo es una parte del peronismo, que puede estar cuestionado por algunos y por otros no. Hoy está representado por otro candidato que será quien tenga que hablar de eso".





El precandidato de Compromiso con Santa Fe dijo que está acompañado por sectores gremiales, entre los que mencionó al Sindicato de Vendedores de Diarios (Sivendia), Suagra (Guardavidas) y muchos referentes barriales no solo en la ciudad de Santa Fe, sino en toda la provincia. "En nuestra lista no van a encontrar nombres conocidos o famosos de la política porque estamos en este posicionamiento de querer renovar el aire en el peronismo", afirmó.





La agenda a llevar al Congreso

"La banca no va a ser de Pablo Di Bert, va a ser de todos los santafesinos", asegura y argumenta: "Desde allí vamos a dar pelea en muchas cuestiones. Hay que trabajar mucho en la educación técnica, que está muy deteriorada en la provincia y hay un montón de sectores productivos que la necesitan. No digo de volver a lo de antes, sino que hay que ponerla en funcionamiento en serio y darle la impronta que la provincia y el país necesitan para que tengan esa calidad que tenían los técnicos que salían de esas escuelas".





"Vamos a apoyar plenamente el tema de no tener fueros. Si uno anda por la vida haciendo lo que tiene que hacer no tiene por qué tener fueros. Además vamos a trabajar muchísimo para cambiar el eje de la economía . Si el gobierno nacional no tiene un plan B vamos a estar muy complicados. Cada vez que uno se levanta y ve las noticias siempre se encuentra con que cerró una fábrica, suspenden trabajadores. En nuestra recorrida por la provincia nos encontramos con que las mini pyme que se habían conformado con proyectos productivos de la nación hoy están cerrando y perdiendo su trabajo. Hasta una empresa como SanCor, más allá de todos los problemas con la deuda que tuvo con Venezuela, sintió el cimbronazo", disparó contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri.





Luego anunció que llevará a la Nación el proyecto que impulsó siendo diputado provincial para crear refugios para víctimas de violencia de género y que dos veces perdió estado parlamentario por no ser tratado en el Senado. "La idea es que haya uno por cada juzgado federal", anticipó el precandidato.





Además volvió a insistir con la defensa de los derechos de los santafesinos y en ese sentido dijo: "Yo me voy a tener que sentar con el gobernador de mi provincia, que por dos años va a ser de otro signo político al mío, a consensuar para ir al Congreso y lograr obra pública para Santa Fe para el escurrimiento del agua. Córdoba avisó que iba a hacer obras para escurrir el agua y nosotros no hicimos nada. Eso afectó mucho a los tambos y al campo. Y se sintió muchísimo. Después hay otra brecha que es que el productor cobra el litro de leche a $6 y en la góndola está entre $25 y $30. Es mucha la diferencia y ahí hay alguien que se está quedando con lo que no le corresponde".





"En este país el motor de la economía es el trabajador y si uno no le pone plata en el bolsillo al trabajador es muy difícil que la economía ande. Cuando el trabajador recibe plata quiere superarse, quiere lo mejor para su familia y para él. Entonces, todo lo que reciba lo va a invertir sin especular como algunos grandes empresarios que se fijan a cuánto está el Lebac, el dólar o cómo abrió la Bolsa", agregó.





Por último, Di Bert expresó: "El trabajador siempre va a invertir la plata y eso hace que la economía empiece a funcionar, que las empresas produzcan y que empiece a haber consumo. Pero hoy escuchamos que hay un endeudamiento millonario y que hipotecamos la vida de nuestros bisnietos con una deuda a 100 años. Uno escucha cifras que da miedo escucharlas como 78.000 millones de dólares en deuda y no se ve que ese gran flujo de plata se traslade a la gente o en un beneficio para el país y eso es muy preocupante".