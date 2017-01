Por falta de pago, cirujanos de Pami solo atienden emergencias

Otra vez, los jubilados y pensionados vuelven a padecer el funcionamiento de su obra social, Pami. A los inconvenientes registrados con los medicamentos hace un par de semanas, se le suman ahora los problemas para poder ser intervenidos quirúrgicamente.





Desde hace más de un mes, nueve profesionales que brindan servicio de cirugía para Pami cortaron el crédito. Se trata de las intervenciones de neurocirugía, cirugía vascular periférica y de tórax. La deuda, que se arrastra desde junio del año pasado, asciende a 1.400.000 pesos.





Este lunes, el titular de la delegación local de Pami recibió a los cirujanos. La reunión no resolvió el problema, ni tampoco se establecieron plazos o fechas de posible resolución.





Embed Anuncian cambios en el acceso a los remedios para los afiliados de PAMI ► https://t.co/eaHBW6nUgy pic.twitter.com/Pktge90uaj — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 7 de enero de 2017



En diálogo con Diario UNO, el doctor Morgan Ferreyra, médico cirujano de tórax y vascular, destacó la buena voluntad de Alfredo Marinelli, director del organismo, quien se mostró abierto al diálogo pero advirtió que la solución al conflicto excede a la delegación local.





"Marinelli muestra excelente predisposición, abierto al diálogo y acepta la situación. Pero depende estrictamente de los fondos que remita Buenos Aires, que remite remesas individuales para cada deuda", expresó Ferreyra.





"Nos dijo que había hecho los pedidos y nos promete que los va a seguir haciendo. En definitiva, la respuesta económica no depende de él. No tiene plazos, ni tiempos respecto al pago. Nos mostró unas planillas por las cuales viene reclamándolo desde hace un tiempo y no tiene respuesta", agregó.





Ante este panorama, el referente de los profesionales confirmó al matutino que van a continuar con el corte en el servicio hasta tener certeza del pago. En este sentido, indicó: "Nosotros pensamos seguir como estamos. El concepto es que no le damos más crédito a Pami. Entonces, las patologías que puedan ser diferidas, se difieren y se atienden las emergencias, o puede pagar el afiliado".

"Un paciente crónico, que está esperando hace meses una prótesis o espera para hacerse un estudio y luego definir la cirugía, no es ninguna emergencia. Ese paciente se difiere o le queda la opción de concurrir a un hospital", sostuvo.

Se trata de un conflicto particular, que no se da a nivel país, sino que se presenta en Santa Fe capital y región. Datos a los que pudo acceder este matutino, indican que en el centro, norte y oeste de la provincia son alrededor de 189.000 los jubilados y pensionados. De ese total, alrededor de 65.000 corresponden a La Capital.





"Es una historia repetida la demora en los pagos. En 2015, durante la gestión anterior, uno tenía acordado un valor pero nos pagaban lo que se les ocurría. Entonces, tenemos ese tipo de deuda, pero la gran mayoría es deuda de 2016. La deuda comenzó con las prestaciones realizadas desde junio de 2016", finalizó.