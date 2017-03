"Por favor, callate": la situación que avergonzó al hermano de Barbie Vélez

Pasa en las películas, pasa en la vida real: Barbie Vélez relató una situación inesperada con su hermano Gonzalo y lo compartió con sus miles de seguidores en Twitter: "Me dijo: 'Por favor, callate'". Mirá el video.

"Hola, quería contarles que acabo de dejar a mi hermano en una fiesta de 15 y no sólo me pidió que estacione mucho más adelante, sino que cuando se bajó y le dije 'te amo, Gonza, cuidate', me cerró la puerta y me dijo 'Barbie, por favor callate'. ¿Cuándo me convertí en esa tía que te da vergüenza?", comenta, totalmente sorprendida, Barbie.





Lejos de la polémica que se armó por las fotos suyas en el carnaval de San Fernando que se viralizaron, Barbie Vélez sigue adelante con sus trabajos y, en los ratos libres, disfruta de su familia.

Este viernes, a la actriz le tocó hacer de remisera de su hermano Gonzalo, a quien llevó a un cumpleaños de 15. Tras llegar a destino y al momento de la despedida, la hija de Nazarena se quedó helada con la situación que había protagonizado y decidió grabar un video en el que relató lo sucedido. Acto seguido, lo compartió en su cuenta de Twitter. Lección aprendida, Barbie.





Fuente: El Intransigente