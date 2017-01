Por la futura quita de aranceles, ya hay computadoras con descuentos

En noviembre del año pasado, el gobierno nacional anunció la eliminación del arancel de 35% para la importación de computadoras, netbooks y tablets. La medida se pondría en marcha en marzo y tiene como objetivo reducir el precio y mejorar la calidad de los productos.

A pesar del tiempo que resta para que la iniciativa quede firme, desde una de las firmas nacionales instaladas en Santa Fe confirmaron que desde diciembre empezaron a aplicar una reducción del porcentaje del impuesto a la importación en los precios de las notebooks. En este caso, la baja que se dio en los modelos importados rondó el 15%. "En algunas marcas y modelos se quitó el porcentaje, por lo que se vio reflejado en la cantidad de ventas de computadoras", aseguró un vendedor de la cadena Frávega a Diario UNO.

En la actualidad, las diferencias entre los modelos de máquinas nacionales e importadas es ínfima, tal es así que un producto de categoría básica con un procesador Intel 3, disco de 500 Gb y 4 de Ram que hasta el año pasado rondaba los 15.000 pesos, hoy cuesta 12.500 pesos.

Desde la firma aclararon que esta medida solo incluye a las computadoras, dejando de lado cualquier otro tipo de producto. Sin embargo, desde la casa de electrodomésticos aseguraron que a raíz de esta diferencia de precios se registró un crecimiento marcado en las ventas. Por otro lado, aseguraron que las quejas de parte de las marcas nacionales no tardaron en llegar, ya que ante este tipo de decisiones los precios no presentan gran diferencia. "En el caso de que los clientes tengan conocimientos de informática optarán por los productos de marcas internacionales, ya que le tienen más confianza", explicó el vendedor. En un contexto al que no dudó de calificar como complicado, el consultado aseguró que el volumen de ventas que en la actualidad se registra es muy inferior a años anteriores.

En tanto Cristian Drunday, supervisor del área de Cadena Hogar de Casa Rizzi, aseguró que el costo de las máquinas nacionales se mantiene mientras que las importadas se trabajan por medio de promociones, al mismo tiempo que registran igual costo que el año pasado. Drunday no dudó al afirmar que la quita de los aranceles se podrá traducir más adelante en la baja de los precios. "Si se logra bajar el producto va a tener un impacto de ventas –dijo el consultado–. Siempre sucede cuando hay movimientos en los precios".

La firma local Index comercializa sus productos con todos los aranceles correspondientes dado que la medida aún no se hizo efectiva y el recargo desde la aduana se sostiene. Desde el local aseguraron que en relación al 2016 los costos se mantienen y que si bien una vez firmada la eliminación de los aranceles impositivos podría haber una gran diferencia entre los equipos nacionales e importados, habrá que esperar el efecto de otros factores como la cotización del dólar.

En caso de mantenerse el escenario actual, los equipos de origen nacional quedarán en desventaja, los cuales tienen un precio elevado. "La gente lo percibe, antes compraba computadoras nacionales porque eran baratas, pero ahora la diferencia se ve y el cliente opta directamente por las importadas", cerró la empleada.