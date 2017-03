Por qué estás soltero, según tu signo del zodíaco

Algunos solteros disfrutan de su soltería, y otros no. Algunos creen que la soltería es el mejor estado en el que pueden estar porque simplemente no se ven comprometidos en un relación. Sin embargo, otros sufren porque no encuentran a nadie con quien compartir su vida y se frustran cuando se ponen a pensar que quizás son ellos los que, con su accionar, están repeliendo al amor. Quizás nunca pudieron tener una relación seria y eso agrava las cosas.





La verdad es que cada persona es diferente y, según la astrología, cada signo del zodíaco se comporta de manera diversa. Es por eso que teniendo en cuenta la fecha de nacimiento y el planeta que rige a cada persona, se puede tener una idea de por qué una persona está soltera. Según la revista YourTango, especialista en amor y parejas, éstas son las posibles razones porque los diferentes signos del zodiaco están solteros:





ARIES (21 de marzo – 19 de abril)





Si un ariano está soltero lo más probable es que sea porque no se permite hacerse tiempo para salir un poco. Si conoce a alguien que parece prometedor no tiene miedo de hacer el primer movimiento, pero nunca puede encontrar un momento para reunirse que sea bueno para los dos. A veces es necesario ser capaz de llegar a un compromiso y, si para el/la ariano/a no vale la pena reprogramar una actividad personal para conocer a alguien, no solo significa que no está físicamente disponible, sino que tampoco está emocionalmente disponible.





TAURO (20 de abril – 20 de mayo)





Los que viven bajo el signo de Tauro tienen una tendencia a elegir un "tipo" de persona que les gusta y adherirse a eso. Quizás conocen a alguien que les gusta y con quien sienten que podrían compartir una relación pero, como no es su "tipo", se niegan a considerarlas como algo más que un amigo. Lo ideal es que traten de aflojar sus directrices estrictas sobre cómo debe ser una pareja y abrirse a más posibilidades.





GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)





No importa cuán joven o viejo sean, siempre piensan que no tienen la edad adecuada para el amor. Si son jóvenes cuando están solteros, buscan divertirse y no creen que estén listos para nada serio. Si son más maduros se convencen de que su tren ya pasó y que son demasiado viejos para el amor. Los de Géminis deberían dejar de ponerse todo tipo de límites y arriesgarse un poco más.





CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

En general, tienen dificultades para dejar ir sus relaciones pasadas porque, a la distancia, sienten que eran perfectas. El problema es que cuando están tan obsesionados con sus ex, se cierran a experimentar el amor en el presente. Al igual que Géminis, los del signo Cáncer deben animarse a que el amor los tome por sorpresa.

LEO (23 de julio – 22 de agosto) Es curioso cómo los leoninos están tan abiertos siempre conocer gente y empatizar con ellos por completo, y sin embargo, a la vez, dependen de las redes sociales para conocer a alguien. Se les olvida que son mucho más encantadores que en la vida real que en la vida virtual e irreal detrás de una pantalla y eso los afecta directamente. Definitivamente les irá mucho mejor estando en la misma habitación con alguien y poder demostrarles su verdadera personalidad que inventando una a través de Internet.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre) Como es sabido, los virgo son altamente exigentes y perfeccionistas. A los que están solteros les gusta creer que es sólo porque tienen altos estándares, pero ¿de qué sirven cuando nadie, ni siquiera ellos mismos, pueden satisfacerlos? Esto no significa que tienen que conformarse con la primera persona que aparezca, sino que simplemente tienen que relajarse. Una pareja no tiene por qué ser una supermodelo, un científico brillante o un artista dotado. Las personas comunes también son buenas.





LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

En el fondo, los que viven bajo el signo de Libra no creen que merecen amor en grande. Tal vez se comportan mal con personas que los quisieron porque tienen miedo de no saber cómo estar en una relación sana. Pero aunque hayan pasado por esas situaciones, tienen que entender que igual merecen una segunda oportunidad de encontrar a alguien que los quiera.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

A los escorpianos les gusta pasar tiempo solos, pero a veces la soledad los ayuda a ponerse extremadamente pesimistas. Comienzan a pensar en que todas las relaciones que conocen de alguna manera son perfectas y después se derrumban. Con esa actitud cuando conocen a alguien empiezan a imaginar constantemente escenarios donde todo sale terriblemente mal. Podría pasar, pero se están adelantando. Es mejor no hundirse en la negatividad y tratar de ver dónde pueden ir las cosas en lugar de esperar un desastre.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los sagitarianos -como sinceros, temerarios e impacientes que son- están siempre abiertos a nuevas experiencias pero tienen miedo de que cuando conozcan a alguien los aburra. Tienen que saber que lo contrario también pueden ser cierto y que es posible hallar personas que estén constantemente sorprendiendo y encantando. Cuando una relación se profundiza, hay aspectos que se vuelven infinitamente atractivos.





CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Son obstinados y disciplinados, por eso es posible que estén una enorme porción de su tiempo dedicándose a su carrera, su futuro o sus proyectos. Pero dedican tanto tiempo en ello que a veces no sólo se olvidan del amor sino que también se olvidan de cuidarse a sí mismos. Lo ideal para ellos es comprender que el éxito no tiene como rasgo excluyente dejar de lado el amor. Se puede ser exito y disfrutar de una compañía amorosa también.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

Les gusta la gente pero también les gusta pasar tiempo solos, quizás demasiado. Un Acuario es una persona que se deja seducir porque está siempre lista para el romance. Sin embargo, dependen demasiado de la percepción que tengan sobre ellos y como no se sienten cómodos con eso tienden a alejarse. Pero cada relación es diferente y para lograr confianza con una persona es sano dar lo que uno espera recibir.

PISCIS (Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Prefieren que sus amigos y familiares encuentren el amor antes que ellos. Están tan preocupados por la felicidad de los demás que ignoran su propia felicidad. Está bien perseguir el objetivo de una sociedad romántica y festejar los logros de los demás pero también está bien ponerse a uno mismo de prioridad, de vez en cuando. Los piscianos son muy desinteresados, por lo que ser un poco egocéntricos cuando se trata de amor puede ser bueno.









