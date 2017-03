¿Por qué le dicen "Bichi", al Bichi Fuertes?

A los 44 años, el Bichi Esteban Fuertes sigue vigente. En la Escuela Deportiva de Junín en tres partidos que marcó 4 goles. Aunque el goleador dijo que fue su último partido con el equipo del Este, hay chances que juegue con Cordón del Plata dentro de 15 días si el equipo tiene chances de clasificar.





"Fue una experiencia nueva. Me saqué el gusto de jugar en un Federal C. Me voy feliz como me trataron en el club, los chicos", confesó el goleador.





–¿Qué significó convivir con chicos que no tiene experiencia?

–Me encontré con chicos que nunca tuvieron la posibilidad de hacerlo profesionalmente. No me modificó nada; vine a colaborar con este club y yo sabía que iba a ser algo nuevo para mí. Tenía la intriga de cómo se jugaba este torneo y la verdad me llevó una buena impresión.





–¿Tenías temor de defraudar porque hacía mucho que no jugabas?

–Sabía a lo que me exponía por mi edad, por el tiempo de inactividad. Las críticas siempre están al pie del cañón. Me sentía muy bien y por eso acepté la propuesta y he respondido en lo físico y con goles que es lo que la gente esperaba de mí.





–¿Fue tu último partido o existe la chance de que sigas jugando? –Es lo que había hablado de que venía a colaborar estos partidos de local. Porque jugar de visitante se me complica. Mi deseo es que el equipo pueda clasificar y después veré si juego algún partido más. Hoy cumplí con lo que había prometido.

–¿Es duro el Federal C? –Es difícil, muchos se creen que es fácil. Te encontrás con muchas cosas diferentes; las canchas, los equipos, los árbitros. Es una experiencia nueva que me llevó en mi carrera deportiva.

–¿Tus inicios en el fútbol fueron similares a un equipo como la Escuela Deportiva de Junín? –Empecé muy parecido. Encontrarme con chicos que van a entrenar después de salir a trabajar es algo que sucedía en Coronel Dorrego. En ese sentido es muy parecido, jugar en canchas complicadas que no tienen tribunas, seguramente habrán muchas acá. Y son los recuerdos que me vienen a la memoria cuando era pibe. Quería dejar el mensaje que a los 44 años se puede seguir jugando al fútbol. La Escuela Deportiva de Junín va a quedar grabada en un lugar importante en mi corazón.

–¿Quién te puso Bichi? –En el año 1992, un compañero en Independiente, Walter Boldorini, me empezó a decir "parecés el hermano del Bichi Borghi", que estaba en Independiente en esa época, y me empezó a decir así y me quedó ese apodo por el Bichi Borghi.

–¿Cómo fue la experiencia que tuviste en Bolivia? –Me llamó el alcalde para jugar los partidos de local, Sport Boys un equipo con 50 años de vida que nunca había jugado en primera división y quería hacer un poco de ruido. Fue una linda experiencia, me sorprendí con el fútbol boliviano con otras costumbres. No me arrepiento de haber ido, jugué 8 partidos y convertí 5 goles.

–¿Qué significó jugar en la Selección? –Fue el broche de oro a mi carrera. Es lo máximo ponerse la camiseta de la Selección. Le voy a estar eternamente agradecido a Diego Maradona por la convocatoria.

–¿Maradona o Messi? –Los dos jugaron en tiempos diferentes. Diego fue Dios en su época. Yo era chico y pude verlo ganar un mundial y Messi es Dios en esta época, ha batido todos los récords que más le podemos pedir. Leo debe estar deseando más que nadie ganar un mundial.





–¿El Patón Bauza es la persona ideal para dirigir a la Selección? –Es la persona indicada, obviamente que los resultados lo tienen que acompañar. Tenemos que darle tiempo y que trabaje tranquilo. Los argentinos somos muy exitistas y queremos resultados en lo inmediato.

"El gremio es un desastre"

"El fútbol argentino está pasando por su peor momento. Es un desastre. Han vaciado las arcas de los clubes pensando en intereses propios y beneficios personales", manifestó Esteban Fuertes al referirse a la actualidad y al tema del momento en el fútbol nacional.

"Hay personas que hace 50 años que están metidas dentro de la AFA y no saben que hacen. Y hay un presidente (por Armando Pérez, de la Comisión Normalizadora) que no se sabe quién lo puso. Está todo muy revuelto y muy sucio", agregó el Bichi.

"El gremio que defiende a los futbolistas hay que cambiarlo, es un desastre. Siempre es la misma gente. Hace 25 años que están y nunca defendieron al jugador", disparó.

"Julio Grondona fue un buen dirigente y supo meter a la Argentina a nivel mundial dentro de los primeros, pero también tuvo sus equivocaciones", comentó sobre el fallecido ex presidente de la AFA.

Dame una

Un gran asador. El Bichi Fuertes tuvo durante su estadía en Mendoza la compañía de su esposa Yésica y de su amigo Bebe Fernández. En los tiempos libres conoció varios lugares, entre ellos Tupungato, y visitó algunas bodegas. "Me comí varios asados. Me considero un buen asador", contó.