¿Por qué peligran 400 puestos de trabajo en estaciones de servicio de Santa Fe?

En la última reunión celebrada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, los propietarios de las estaciones de servicio advirtieron que no pueden seguir garantizando que no se produzcan despidos o suspensiones de personal en el sector. De esta forma, no se logró prorrogar un compromiso que había sido firmado en diciembre pasado pero que estaba vencido (era por solo 60 días).





Desde el Sindicato de Playeros aseguraron que hasta el momento no se definieron medidas de fuerza pero que las mismas están siendo analizadas. Sobre la posibilidad de realizar un paro el próximo miércoles 12, indicaron: "Hasta el momento son solo versiones".





Los estaciones aducen falta de rentabilidad para poder sostener las fuentes de trabajo. "No pudimos prorrogarlo porque durante todo este tiempo nada cambió", dijo a UNO Santa Fe Alberto Boz. El presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior agregó: "El gobierno no tomó cartas en el asunto en cuanto a cambiar las alícuotas de ingresos brutos. Por otro lado las petroleras no dan soluciones, ya que el diferencial de precios con el cual están saliendo directamente a comercializar en forma mayorista es irrisorio. Porque podría estar cerca de un 10 por ciento de diferencia con el costo del estacionero pero no a un 30 por ciento, como están comercializando".





Según datos a los que pudo acceder UNO Santa Fe, en tres meses se duplicó la cantidad de puestos de trabajo que estarían en riesgo. El Sindicato de Playeros sostiene que en diciembre de 2016 cerca de 200 trabajadores se encontraban en una situación comprometida y que al finalizar el mes de marzo el número de empleos en peligro alcanzó los 400.





En este contexto, los empresarios esperan una convocatoria del gobierno o del lado de las petroleras que modifique el escenario de costos en el sector. "En función de eso firmaremos o no el acta de prorrogar el compromiso de no despidos", añadió