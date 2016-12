Por una despedida feliz

La oportunidad de cerrar el año de la mejor manera y junto a su gente es el escenario ideal que se le plantea a Colón. Viene de ganar como visitante ante Huracán y enfrente tendrá a un equipo grande como lo es Independiente con todo lo que eso supone y motiva.





De allí la chance inmejorable para los dirigidos por Paolo Montero de sumar tres puntos y alcanzar los 23 que sin dudas sería un número más que importante y que generaría muchísima tranquilidad para afrontar la segunda mitad del campeonato el año que viene. Es cierto que resta el partido ante Boca en la Bombonera, pero ganando hoy es obvio que el objetivo ya estaría alcanzado.





No será nada fácil de lograrlo, pero la motivación y la tranquilidad con la que afrontará este cotejo, hacen que el elenco sabalero esté muy confiado de poder darle una alegría a los hinchas. Pocas veces en el torneo, Montero repitió el equipo como lo hará en esta oportunidad.





Lesiones, alguna suspensión o modificaciones tácticas lo llevaron a cambiar aún cuando los resultados se le daban. Pero con el esquema 4-4-2 la mayoría de los futbolistas se potenciaron y es por eso que da la sensación de haber encontrado el equipo. Quizás la única cuestión que no termina de convencer es la posición en la cancha de Gerónimo Poblete por el sector izquierdo.





Sucede que el entrenador observa que el tándem de Pablo Ledesma y Fidencio Oviedo se complementa muy bien y es por eso que para mantener en el equipo a Poblete lo vuelca por el carril izquierdo. El resto de la formación no admite discusiones, a excepción tal vez del segundo marcador central.





En esa posición el DT alternó a Guillermo Ortiz y Emanuel Olivera, cuando parecía que el ex-Boca Unidos se quedaría con el puesto, se lesionó faltó algunos partidos y cuando volvió no desentonó pero tampoco mostró el nivel de los primeros encuentros.





Así las cosas, la lucha es muy pareja pero hoy el DT se inclina por Ortiz. En la delantera Nicolás Leguizamón le ganó la pulseada a Tomás Sandoval para acompañar a Blanco en ataque producto de dos buenos partidos (Newell's y Huracán) sobre todo el último ante el Globo en el que marcó su primer tanto en la máxima categoría del fútbol argentino y además asistió para el tanto de Christian Bernardi.





Colón tendrá enfrente a un rival de andar irregular en el certamen y que estuvo a punto de quedarse sin entrenador ya que luego de la goleada sufrida ante Racing, Gabriel Milito manifestó su deseo de alejarse del cargo. Luego reflexionó y se quedó, por lo cual el triunfo de local en la última fecha ante un River alternativo le brindó un poco de aire para seguir en el ruedo.





Pero lejos está Independiente de ser un equipo confiable y eso precisamente deberá aprovechar el Sabalero que en este tramo final del año alcanzó su mejor rendimiento. Nadie podría dudar que de a poco Montero encontró el funcionamiento que no tenía Colón en las primeras fechas.





El equipo fue progresando y pese a esas dos derrotas consecutivas ante Estudiantes y Newell's mostró cosas positivas. El triunfo ante el Globo sirvió y mucho para detener la serie negativa en cuanto a resultados, más allá de que Montero estaba conforme con lo hecho.





Pero siempre se dice que las victorias permiten que se trabaje con mayor tranquilidad y se refuerce la confianza. Una derrota ante Huracán hubiese implicado una luz amarilla no tanto por la producción futbolística como sí por las estadísticas que al fin y al cabo son las que rigen en el fútbol.





En lo que va de este torneo, el Sabalero jugó cinco encuentros en el Brigadier López con tres triunfos (Talleres, Defensa y Justicia y Arsenal) y dos caídas (Patronato y Newell's) es decir que no conoce el empate jugando en casa y alcanza una efectividad del 60%. Una cifra que por ahora alcanza pero que intentará elevar esta tarde-noche para ganar en tranquilidad y el próximo año jugar menos presionado por los promedios.





Esta batalla por el promedio hace que al futbolista le cueste liberarse y algo de eso ocurrió en los primeros partidos ya que Colón arrancó comprometido y con la necesidad imperiosa de sumar puntos. Lo consiguió y ahora parece que de a poco se va liberando, pero también es consciente que falta mucho y no debe apartarse del objetivo.





Frente al Rojo tiene la alternativa de reafirmar todo lo bueno que hizo en estas 12 jornadas y terminar festejando de cara a su público para esperanzarse con lo que viene. El viernes Montero habló con la prensa y destacó la actitud de sus jugadores y el compromiso que tienen por la camiseta.





Si bien admitió que hubo partidos en los que el Sabalero no jugó bien resaltó la entrega y el sudar la camiseta, algo que siempre el hincha termina reconociendo. Y eso es verdad, ya que nunca se puso en cuestión el sacrificio y la solidaridad de los futbolistas a la hora de pisar el campo de juego.





Incluso hubo partidos que los terminó sacando adelante en base a la actitud y la de no darse por vencido. A veces con eso alcanza y en otras oportunidades no, pero hubo otros equipos de Colón que ante la primera adversidad se terminaban derrumbando. En este caso no es así y por ese motivo el Rojinegro se convirtió en un equipo difícil e incómodo para enfrentar y eso intentará repetir en la última función del año en el Brigadier López.