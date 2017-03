Porque este amor es azul, como la chica del bikini

Al cantante le encantaría ofrecer una serie de conciertos junto a Luis Miguel, en Las Vegas o en México.





Pese a que Luismi enfrenta una demanda contra Alejandro Fernández por incumplimiento de contrato, "El Sol" está en la mira de Cristian Castro, quien desea realizar una gira de conciertos junto a él.





"Me gustaría hacer una temporada con él, me gustaría que tengamos un show juntos, le propongo hacer una temporada, ojalá que tenga ganas de hacer algo, digamos una residencia en Las Vegas me gustaría mucho, una residencia en México también podría ser", dijo el hijo de Verónica Castro.





Y agregó: "Somos dos cantantes que nos queremos, nos admiramos, somos muy colegas, muy amigos, y bueno yo siento que los estilos se parecen; no las trayectorias, porque la trayectoria de Luis Miguel es mucho más imponente que la mía probablemente".





Actualmente, Cristian promociona su nueva producción discográfica titulada "Dicen".