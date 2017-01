Porta culpó a Garibay por autorizar obras a Córdoba que iban a inundar Santa Fe

Culpó a Garibay

Sobre las obras que realizó Córdoba, Porta indicó: "Nosotros nos opusimos a que el comité intejurideccional ( integrado por Santa Fe, Córdoba y Nación) apruebe la realización de tres canales que hoy están terminados y que sabíamos que iban a impactar muy fuerte en nuestros campos".

Recordó que lo primero que plantearon "era que se debía hacer obras de mantenimiento, como limpiar el Arroyo Tortuga y el canal San Antonio, antes de comenzar con obras nuevas. Entonces nosotros nos opusimos a que Córdoba haga las obras de canalización; pero el ministro Garibay firmó un acta que lo aprobaba. Nosotros insistimos en que se debía paralizar esas obras, porque el impacto iba a ser muy grande. La nación recién va a licitar el mantenimiento del Arroyo Tortuga y San Antonio en Marzo de este año. Nosotros lo advertimos, pero en ningún momento se pudo detener todo esto que es la principal causa de las inundaciones en la provincia", sentenció el exsecretario de Recursos Hídricos de la provincia.

"El 5 de octubre de 20176 le pedimos al ministro que se informara a los municipios, comunas, senadores y diputados sobre canales que estaba realizando Córdoba (no aprobados por el comité intejurideccional). También, pedimos que el Gobierno de Santa Fe denuncie esta situación ante la Nación e intime a Córdoba a que paralice las obras y no arranque ninguna nueva", insistió Porta y lamentó que, al parecer, esta información no llegó al Gobernador.