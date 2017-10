Postergan la reapertura del aeropuerto de Sauce Viejo para fines de noviembre

Desde el Aeropuerto de Sauce Viejo informaron que la reapertura de la estación se tendrá que postergar. Ahora, estiman que el 25 de noviembre la aeroestación podría recuperar la operatividad y comenzar al menos a recibir vuelos, situación que no depende estrictamente de Santa Fe, sino de la aprobación de los organismos nacionales Anac (Administracion Nacional de Aviación Civil Argentina) y Orsna (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos).





Es que los tiempos previstos en un principio no alcanzaron. Las inclemencias del tiempo obligaron a dilatar los plazos. No solo la lluvia que hubo en la zona paralizaron los trabajos en varias oportunidades, sino también los huracanes que sufrió el Caribe. En este sentido, algunos elementos importados que debían llegar desde Miami, todavía no arribaron.





El aeropuerto está cerrado desde el 19 de junio. El director de la estación aclaró a UNO Santa Fe que las dilaciones no se deben a cuestiones económicas, sino más bien a climáticas. Incluso, la nueva fecha está "sujeta a que el tiempo nos acompañe", señaló David Giavedoni.





"Hubo problemas con las importaciones, cuestiones vinculadas con el balizamiento y algunos otros elementos que venían desde Miami. Asimismo algunos componentes están llegando la semana que viene. Se tuvieron que embarcar en aviones de línea", explicó.





No solo el aspecto climático modificó el escenario, sino que también las dificultades con las que se encontraron las empresas adjudicatarias para conseguir cemento, debido a un faltante que fue general. "Las demoras no están relacionadas a cuestiones económicas, los certificados se pagan", insistió.





Lo cierto es que los frentes de obra son varios y hasta el momento ninguno de ellos ha finalizado. Cabe recordar que entre los trabajos previstos se destaca la intervención en el área edilicia, la repavimentación de la pista de aterrizaje; calles de rodaje y plataforma con su correspondiente demarcación horizontal; balizamiento completo nivel 1 con instalación de sistema de radio-ayuda; reubicación del sistema instrumental ILS; adquisición e instalación del sistema TDME y adquisición e instalación del sistema de observación meteorológico.





Las tareas tienen como fin generar una optimización del servicio y dotar al aeropuerto de sistemas tecnológicos que permitan un desarrollo funcional e integral de las actividades.