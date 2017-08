Preocupación en el sindicato de playeros por el posible cierre de una estación

Desde el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio reconocieron las dificultades que atraviesan 12 trabajadores que se desempeñan en la estación de servicio Axion que se encuentra en Av. Freyre y Mendoza. Desde el gremio , comentaron a UNO Santa Fe que una serie de situaciones irregulares hicieron que se solicite un audiencia en el Ministerio de Trabajo





Por un lado, los trabajadores no están percibiendo sus haberes en tiempo y forma. Por el otro, desde hace un tiempo la provisión de combustible por parte de la petrolera no es normal, lo que provoca que algunos días de la semana no haya combustible para expender.





Sin embargo, las alarmas se terminaron de encender cuando los empleados se enteraron de que una de las estaciones que posee la misma empresa en la ciudad de Paraná cerró sus puertas, y dejó sin trabajo a 12 personas. Ahora, el sindicato espera que las partes involucradas (empresa, petrolera y trabajadores) se reúnan en una audiencia a celebrarse en el Ministerio de Trabajo para poner en claro los objetivos y planes de la firma.





En declaraciones a UNO Santa Fe, Javier Seco, referente del sindicato, explicó: "Hace cuatro meses se empezó a notar una merma por parte de la petrolera en la asistencia de combustible. Hay semanas que tienen tres días de combustible y el resto de la semana no"





"A consecuencia de eso, los compañeros han dejado de percibir los salarios en tiempo y forma. Les están pagando en forma atrasado", informó Seco, y añadió: "Esto se agudizó más en estos días por el hecho de que la misma empresa tenía una estación de servicio en la ciudad de Paraná , la cual presentó quiebra y dejó sin trabajo a aproximadamente 10, 12 familias. Era una estación de la misma bandera".





Ante esta situación, el sindicato solicitó una audiencia en el Ministerio de Trabajo. La misma se celebrará el próximo 24 de agosto. En ese encuentro, le solicitarán a la empresa y a la petrolera que confirmen sus deseos y objetivos. "A la audiencia la pretendemos para que de parte de la empresa o petrolera confirmen los pasos que piensan tomar, en bienestar de los trabajadores. La empresa tuvo una reunión con parte del personal en la que habría manifestado su intención de continuar", finalizó.