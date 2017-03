Presentaron un amparo para que impidan el ingreso de voluntarios a las escuelas

La senadora del Bloque Frente Para la Victoria, Mónica Macha, presentó hoy un recurso de amparo para que la Justicia impida el ingreso de voluntarios a instituciones escolares.



Ante el paro docente, la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que convocará a las 60 mil personas que se ofrecieron voluntariamente a reemplazar a los docentes.



Al respecto, Macha explicó que "Vidal no puede garantizar la educación pública y pone en riesgo a nuestros hijos e hijas convocando a extraños a estar con ellos en espacios no adecuados para dar clases".



Detalló que "el amparo busca proteger los derechos y la integridad de los pibes, de ningún modo un grupo de voluntarios desconocidos puede tener en sus manos la educación y contención de los chicos y chicas".



El amparo presentado por la legisladora solicita que se declaren nulos los actos administrativos que sustentan el programa de voluntariado. Macha solicitó también que de manera urgente una medida cautelar que impida el ingreso de voluntarios en establecimientos educativos.



"La tarea docente es una actividad profesional que se realiza por personas no solo formadas y capacitadas para ello sino que lo hacen en el marco de las reglas y normas de las instituciones educativas; Vidal desmerece esta actividad al pretender resolver el 'problema del paro' con personas desconocidas, que ocupen el tiempo de nuestros niños/as sin ningún tipo de control, supervisión ni marco institucional", explicó.



La senadora que integra la bancada del FpV pero que es la referente de Nuevo Encuentro en el Senado, agregó: "es inadmisible que quiera sabotear la lucha de los maestros y el derecho al paro con un voluntariado totalmente improvisado, demagógico y ridículo".