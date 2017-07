¿El Polaco le compuso una canción a Valeria Aquino para pedirle perdón? copy

En medio de su separación de Silvina Luna luego de que salieran a la luz los mensajes que el Polaco le enviara a su ex, Valeria Aquino, ahora, en las últimas horas, apareció un nuevo tema del cantante, que parece estar dedicado a la madre de su hijo.

La canción se llama "Voy a pedirle al tiempo", y habla de un hombre que vuelve a hablarle a su ex para pedirle disculpas.

"Te llamé, es que tenía algo pendiente que decirte... perdóname. Seguro no lo harás, así que intentaré sacarte de mi mente, no sé cómo lo haré. De a poquito a poco lo voy a intentar, pero mi alma no deja de gritar te quiero, lo siento", dice la canción.

Ezequiel Cwirkaluk le confirmó a este portal que el motivo de la ruptura con Luna fueron los mensajes enviados a Aquino. Ante esto, Valeria reveló: "No me interesa. Él es así, ya lo sé. Yo estoy bien, en pareja, y sobre todo muy feliz con un buen hombre que nos ama. Que se ganó el corazón de mi hija Alma y sobre todo el mío".

Escuchá!

