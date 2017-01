Profesionales de Rafaela se reúnen para proponer salidas a la crisis productiva

En el marco de la emergencia hídrica por la que atraviesa la provincia de Santa Fe, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Rafaela realizó un llamado a todos los profesionales del sector agropecuario y que desarrollan actividades en el departamento Castellanos, una de las zonas más afectadas por el temporal. La reunión se realizará este martes, a las 9, en el centro de capacitación del organismo.





Tendrá dos objetivos. El primero es avanzar en un diagnóstico más fino sobre el saldo negativo que dejarán las lluvias. El segundo consiste en agudizar el ingenio, ya que los ingenieros de la zona elaborarán propuestas para mitigar las consecuencias del fenómeno. Por un lado, y a modo de ejemplo, buscarán datos más precisos sobre la merma en la actividad tambera, pero también buscarán alternativas para recuperar la cadena forrajera, o qué se hace con el maíz que se está "muriendo" en los campos pero que pueden tener un destino y un uso.





Son 672.000 hectáreas las que componen el área productiva del departamento Castellanos. Desde el Inta aseguran que toda zona se vio afectada, que el grado de afectación fue variable pero que cerca de un 70 por ciento está en condiciones "delicadas".





En diálogo con UNO, el ingeniero Carlos Callaci (Grupo de Extensión del Inta Rafaela), manifestó: "Uno podría decir que en 10 o 15 días se retira el agua y pueden cosechar el maíz en un mes y la soja se puede recuperar. No, nosotros estamos viendo lotes que están perdidos. Interrumpieron su ciclo de producción y crecimiento. La situación de los tambos es más complicada porque es una tarea diaria. Las vacas no comen bien, están con estrés por caminar en el barro y todo afecta a la producción. Pero además hay que agregar el desgaste que todo esto provoca en las persona.





Para el especialista, esta inundación tienen particularidades. "A diferencia de la de abril del año pasado, hoy no tienen reservas los tambos, no hay reserva alimenticia para la hacienda; no hay reservas financieras", opinó.





Con respecto a la reunión que se realizará este martes entre profesionales de la zona, comentó: "La idea es ajustar un diagnóstico. Vamos a trabajar con los profesionales para ver cómo está la situación en los campos agrícolas de las subregiones del departamento. Queremos saber cuál es la situación de los tambos, si han tenido que sacar animales, cuánto han dejado de producir o cuánto han bajado su producción".





En segunda instancia, elaborarán propuestas y recomendaciones que luego serán brindadas a los productores. "Vamos a analizar de qué forma se pueden cubrir las necesidades de alimento por ejemplo; cómo se pueden cubrir algunas situaciones con recursos que existen en el campo hoy. Por ejemplo, hay muchos maíces que están muriendo probablemente pero quizás se les pueda dar un uso. Vamos a estudiar la recuperación de la cadena forrajera. También vamos a ajustar algunas cuestiones relacionadas al bienestar animal; en cuanto al movimiento de los animales dentro del campo", indicó.





Por último, Callaci comentó que están definiendo una base de datos con zonas que puedan recibir hacienda. "Vamos a compartirla con los profesionales por si tienen productores que necesitan sacar hacienda", finalizó.