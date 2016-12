Profundo dolor y desconsuelo en el velorio de las víctimas del cuádruple crimen

Miradas al cielo, ojos envueltos en lágrimas y rostros desconsolados buscaban algún tipo de respuesta al desgarrador dolor por la pérdida de casi una familia completa.

En la sala de velatorios La Española, en la vecina ciudad de Santo Tomé, la aflicción y la profunda sensación de vacío se adueño de las personas que se acercaron a despedir los restos de las víctimas.

Tanto Gustavo Dusso (45), su ex mujer, Claudia Oliva (44) y la hija menor de ambos, Camila Dusso (15), son velados hasta este lunes a las 9, momento en el cual los cuerpos serán trasladados al Cementerio Municipal de Santo Tomé para su sepultura.





En la sala A de la casa de velatorios, Romina Dusso (20) y la pareja de su padre, María Noelia Huss (31), desconsoladas se aferraban al más íntimo recuerdo de sus seres queridos. Se las observaba con las heridas en sus cuerpos provocadas por el asesino en el brutal ataque que se registró el sábado en el departamento ubicado en el sur de la ciudad de Santa Fe. Acompañabas por familiares de ambas, también los pasillos estaban repletos de jóvenes amigos de la pequeña Camila Dusso de 15 años, quien era miembro del Grupo de Scout Brigadier López y asistía a tercer año de la escuela Nº 443 José Manuel de Estrada. Los rostros de dolor no podían encontrar consuelo.

"La familia está muy golpeada. Vamos a aferrarnos a Dios para transitar este momento. Todos son muy queridos en Santo Tomé por ser excelentes personas para la sociedad. Todavía muchos de nosotros no podemos entender este acto de desprecio a la vida", expresó Diego Gatti, párroco de la iglesia santafesina Sagrada Familia, quien además es primo de Gustavo Dusso.





Raúl Manuel Oliva, es el abuelo de Camila y Romina Dusso. Con sus 70 años, y su paso cansino, caminaba por el pasillo de la casa de velatorio brindando abrazos y palabras de consuelo a jóvenes y familiares. Su experiencia de vida lo hace fuerte, pero no le da inmunidad al dolor y la impotencia por lo sucedido. "Es una tragedia. No podemos creer aún lo que pasó. Nunca me gustó es chico (por Marcos Feruglio, el autor del cuádruple crimen) para mi nieta. No era buena gente, andaba en cosas raras y la maltrataba a Romina, que desde los 14 años estaba de novio con él. Sus hijos siempre quedaban con nosotros o con mi hija en Sauce Viejo", contó Oliva y continuó: "Necesitamos urgente justicia para que este crimen no quede impune. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca para salir adelante".





Tristeza en San Justo

Minutos después de las 17.30, el cuerpo de Nicolás Estrubia (32), llegó al Cementerio Municipal del San Justo donde casi un centenar de personas, entre familiares y amigos, esperaban para participar de una ceremonia íntima para brindarle el último adiós al joven profesor de educación física, quien hace unos años vivía en pareja con Claudia Oliva en la localidad de Sauce Viejo, lugar donde ambos fueron brutalmente asesinados en la madrugada del sábado.

Sauce Viejo está llorando

Tanto Oliva como Estrubia, trabajaban en la Fundación "Camino a la Aurora", una entidad dedicada a generar buenas conductas y hábitos en los niños y adolescentes a través de la reflexión de los sentimientos, pensamientos y acciones, con distintos tipos de herramientas tales como ayuda escolar, eventos grupales, orientación vocacional, juegos varios, actividades al aire libre, deportes, integración familiar y educación moral.

"Eran dos personas llenas de amor para dar. Toda la comunidad está consternada por lo sucedido y no puede salir del asombro. Sauce Viejo ya no será lo mismo sin sus presencias solidarisa y sus ganas infinitas de ayudar a los demás", sostuvo con mucha Tristeza, Oscar Rodolfo Oliva, uno de los hermanos de Claudia. Por estas horas, Emilce, la otra hermana de la familia Oliva, está llegando a Santo Tomé proveniente de España, lugar donde reside hace ya varios años, para participar del velorio y sepelio de su hermana, de su ex cuñado y de su sobrina.