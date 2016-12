Prohibieron la brujería en el fútbol de Ruanda tras un gol insólito

A partir de ahora, en Ruanda no estará permitida la brujería en el fútbol . Fue la Federación del país la que prohibió la brujería después de un polémico gol marcado en la jornada nueve. Un tanto que llegó en el partido entre Mukura Victory y Rayon Sports.



La jugada polémica fue justamente antes del gol del empate. Moussa Camara, tras de estrellar un remate en el palo, se acercó a la portería y dejó algo e la parte inferior. Al portero rival no le gusto y de hecho en la grabación se ve como lo persiguen varios metros.



Pero minutos después, en una acción con un envío al área, Camara ,de cabeza, marcó el 1-1. Lo que para sus rivales fue una especie de "hechizo" después de haber dejado algo en el poste. La Federación anunció que no van a permitir actos así en los encuentros.