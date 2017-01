Promueven por segunda vez crear el Fondo de Asistencia a Vecinales

El año pasado y con la idea de ser tratado en el recinto antes de que finalice el año legislativo, ingresó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que impulsa la creación del Fondo de Asistencia Vecinal (FAV), con el objeto de promover, fomentar y fortalecer el movimiento vecinalista a través del aporte de recursos que contribuyan al funcionamiento de las asociaciones vecinales de la ciudad. La iniciativa fue propuesta por la edila del PJ, Alejandra Obeid.





Vale recordar que no es la primera vez que ingresa un proyecto de estas características al Concejo. Sucedió lo mismo en 2008 y hasta fue aprobado pero luego el exintendente Mario Barletta lo vetó. Esa propuesta llegó al recinto de la mano del presidente de la asociación vecinal Pro Adelanto Barranquitas , Alfredo Pennisi. Desde entonces y tras recibir el rechazo del por entonces jefe del Estado local, siguió bregando para que este proyecto se haga efectivo teniendo en cuenta lo importante que es para estas instituciones una ayuda económica, más allá de la cuota societaria que en la mayoría de los casos no alcanza ni para pagar la luz.





El proyecto que ingresó Obeid ahora gira por las distintas comisiones y establece que dicho fondo se conformará por el equivalente al dos por mil de la recaudación percibida en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior en concepto de tasas, derechos y multas, con excepción de aquellos que posean un destino específico determinado por normativa vigente. El mismo sería pagado mensualmente a cada una de las asociaciones vecinales oficialmente reconocidas. A tales fines el Ejecutivo municipal habilitará una cuenta especial y registrará los movimientos emergentes de la ejecución de la presente norma.





El Fondo de Asistencia Vecinal (FAV) será destinado a cubrir gastos de funcionamiento administrativos, de servicios y mantenimiento edilicio. Entre los requisitos para su otorgamiento, este proyecto establece: certificado de subsistencia de la personería jurídica; constancia de inscripción en Administración Federal de Ingresos Públicos; cuenta bancaria en entidad reconocida por el Banco Central de la República Argentina; y la última memoria y balance anual, certificados.





En esta línea, los fondos públicos que reciban deberán ser rendidos conforme las disposiciones del Tribunal de Cuentas Municipal, sin perjuicio de las presentaciones legales y fiscales que los organismos provinciales de control exijan. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo Municipal interrumpirá la remisión de fondos hasta la normalización pertinente. En el caso de acefalia o intervención de la asociación vecinal por mandato de la Dirección Provincial de Personerías Jurídicas, el municipio interrumpirá el beneficio a la entidad hasta su normalización.









Los fundamentos

La autora del proyecto, Alejandra Obeid, fundamentó: "Cuando hablamos de las vecinales, nos referimos a asociaciones civiles autónomas y sin fines de lucro, a las que los vecinos pueden asociarse libremente a fin de emprender acciones colectivas para su barrio. Las consideramos como el espacio de participación ciudadana de mayor relevancia en el territorio, en tanto posibilitan articular políticas barriales de acuerdo a las prioridades que plantean los vecinos organizados. Las vecinales representan a cada barrio, tienen rasgos y características propios".





Luego agregó: "Su fortalecimiento tiende a una política de descentralización que esta gestión municipal tanto pregonó, pero nunca se dignó a ejercer. La creación del FAV puede ser una primera buena oportunidad de ir en ese camino".





La edila aprovechó para recordar que este proyecto no es nuevo dentro del Concejo, ya que en 2008 en el curso de su anterior mandato, había presentado otro de similares características, cuya aprobación lo transformó en la ordenanza Nº 11.528. "Lamentablemente fue vetada por Mario Barletta. Entre los fundamentos que mencionó el exintendente, dice que estaba estipulado el mencionado proyecto en su aplicación presupuestaria para el año que corría y que ya no podía ser modificado. Esto no era cierto ya que el presupuesto puede ser modificado y de hecho ha sucedido en muchas oportunidades en la actual gestión. En este caso, que volvemos a presentar el proyecto, creemos que con el cambio del intendente se podrá contar con una mayor razonabilidad y que el mismo será promulgado y reglamentado, a fin de que esta herramienta llegue a todas las vecinales que hoy tanto la necesitan", fundamentó Obeid.









El impulsor de la idea

Por su parte, Alfredo Pinnisi, actual presidente de la asociación vecinal Pro Adelanto Barranquitas, recordó que cuando se presentó el proyecto en 2008 el propulsor fue dicha institución ante "las necesidades y el común denominador que tienen dichas entidades respecto a tener que hacer frente a los gastos de mantenimiento, de servicios y demás que hacen que cada vez sea más cuesta arriba", dijo y luego agregó: "Al no recibir ningún tipo de ayuda del Estado y además porque no se alcanza a amortizar con lo que se puede recaudar con la cuota societaria se nos hace muy difícil poder hacer frente".





Cuando lo presentó en el Concejo lo habló con Alejandra Obeid y Héctor Acuña y ellos fueron los que los hacen llegar al recinto. "Lo había pensado de manera similar al Fondo de Asistencia Educativa. Se tenía que tomar el 50 por ciento del salario de un empleado inicial, con la categoría más baja; y se iba a pagar en forma bimestral, pero se acumulaba mensualmente. Se iban a ver beneficiadas todas las vecinales en una primera etapa y para acceder a la segunda y seguir cobrándolo, se iba a tener que cumplir una serie de requisitos", detalló Pennisi.





En ese momento, como también sucederá ahora, era para afrontar gastos de agua, luz, gas, de limpieza y mantenimiento, para hacer mejoras edilicias, entre otras. "Cuando fue vetada en 2008 seguí insistiendo con otros concejales, pero nunca tuve respuestas. Ojalá que ahora se logre un proyecto consensuado y podamos lograr este fondo tan necesario", finalizó el vecinalista.