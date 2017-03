Proponen avanzar desde el Concejo en prevenir riesgo de desastres

Embed #Montreal: hubo intercambio de experiencias sobre la reducción de riesgos de desastres ► https://t.co/tHl1wlr9iM pic.twitter.com/IRFZzePrDQ — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 7 de marzo de 2017





"El aporte del Concejo está en el ordenamiento urbano, permitir o no determinadas formas de construcción. No podemos habilitar el asentamiento en lugares bajos; hay trabajo que se está realizando en la ciudad en esa línea y me parece correcto. Pero también a quien es trasladado a otro lugar, se le debe facilitar acceso a los servicios básicos. Hace rato que pido en el Concejo tener un plan director de los servicios públicos, que la ciudad crezca con servicio de agua potable, con gas, con cloaca. El mejor aporte del Concejo es planificar la ciudad correctamente. Tener cobertura de líneas de transporte, tener escuela, centros de salud", enumeró Aeberhard.

Suárez, en tanto, planteó "articular e incorporar conceptos, criterios, incluso documentos que se trabajan en espacios como en el que participamos en Montreal y observar lo que se ha hecho en otras ciudades, para ahorrarnos problemas. Y cada acción que pase por nuestras manos, ajustarla a la prevención de riesgo de desastre. Vimos que el ordenamiento urbano es un gran problema en los países latinoamericanos. El reglamento de ordenamiento urbano de Santa Fe fue sancionado por el Concejo Municipal y constantemente está en rediscusión, porque incorporamos una comisión de seguimiento de ese reglamento. Y cualquier modificación que se haga al reglamento impacta en los dos conceptos clave discutidos en Montreal: resiliencia y reducción de riesgos de desastres".





Roles, desafíos y deudas

El concejal radical destacó que "uno ve lo que se está haciendo en otras ciudades y en paralelo -y esto lo digo con orgullo- observa que en Santa Fe hay un montón de herramientas que ya han sido implementadas. Hay aspectos en los que Santa Fe está un paso adelante. Y eso se debe a que en un momento hubo una decisión de poner el acento en la reducción de riesgos de desastres y en la resiliencia". "Y en Montreal quedó muy claro que el problema no es solo del Estados, es un problema de todos los actores que intervienen en la ciudad. Por supuesto que en un primer nivel es problema de los políticos, de los funcionarios que gestionan el estado, pero también de los periodistas, los empresarios, de los clubes, los ciudadanos de a pie. Cuanto más los ciudadanos incorporen estos conceptos, los riesgos que nos acechan, y se naturalicen ciertas prácticas, más preparados vamos a estar para evitar tragedias", profundizó el edil radical.

Aeberhard, en tanto, señaló "como factor común, los problemas ligados al cambio climático cada vez más recurrentes. Tuvimos contactos con gente de Guayaquil, Guatemala, Perú, República Dominicana e incluso de la misma Montreal, que expusieron las dificultades que cada ciudad, con sus particularidades, debe afrontar en la materia. En ese sentido me pareció vital el rol que cumplen, más allá del Estado, las organizaciones civiles, el sector privados, los colectivos de mujeres", indicó.

"Hay muchos desafíos en Santa Fe -consideró Aeberhard-. Funcionarios de Montreal señalaban problemas como no haber terminado con los cables aéreos en la ciudad, factor que hace poco más de 20 años, en pleno invierno, ocasionó que ante una tormenta media ciudad se quedara sin calefacción (N. de la R.: la calefacción en Montreal es mayormente de generación eléctrica) al caerse postes de luz. En Santa Fe nos han ocurrido situaciones similares con el tendido eléctrico. Y por lo tanto estamos obligados a pensar la infraestructura desde la perspectiva de la reducción de riesgos de desastres". En ese sentido, subrayó que "el municipio debe tomar decisiones adecuadas. En la tormenta del 19 de febrero del año pasado se cayeron cientos de árboles. Y en muchos casos eso fue por la demora en el mantenimiento, pese a los reclamos que el ciudadano hace. Apoyamos el arbolado de la ciudad, pero si no avanzamos con el cableado subterráneo, y el mantenimiento de los árboles no avanza a buen ritmo, se transforma en una trampa".





El papel del sector privado





Mucho se habló en Montreal del rol que juega el sector privado en materia de prevención de catástrofes. Los concejales santafesinos tomaron nota al respecto. Respecto a este punto Suárez admitió que "hay que trabajar mucho en incorporar los privados a los conceptos de reducción de riesgos y resiliencia. Es decir, que en su esquema de pensamiento, que es la búsqueda de la ganancia -y que está bien que sea así- incorporen la posibilidad de los desastres a la hora de llevar adelante emprendimientos, inversiones. No es una cuestión menor. Porque ojo, una construcción puede adaptarse a reglamento de ordenamiento urbano, pero ¿se consideró la posibilidad de un desastre? Hay que pensar que trabajar sobre estos conceptos les pueden ahorrar costos posteriores". Por otra parte, le pareció relevante ver como "empresas muy grandes, de escala mundial, impulsan a que empleados suyos se conviertan en voluntarios llevando adelante iniciativas que pueden ser muy útiles a la hora de una emergencia. Pensando en Santa Fe, sería muy bueno ordenar esa voluntad que ya hemos visto que en la ciudad surge ante situaciones críticas", recordó el edil.

Aeberhard, en tanto, concluyó que "el privado debe entender que esto no es solo un deber moral, sino incluso una cuestión de costos. Hay edificios en Santa Fe que tapaban los desagües pluviales. No basta con una multa, por eso hay que explicarle esta ecuación, que se comprometa a reducir los riesgos de desastres".





V Plataforma

En Montreal lo que abordaron las delegaciones llegadas desde distintos puntos del continente fue como elaborar estrategias para incorporar a los esfuerzos por reducir los riesgos de desastres el Marco de Sendai, firmado en la ciudad japonesa del mismo nombre en el año 2015 por los estados miembros de la ONU. Ese marco, que reemplaza al de Hyogo, establece metas a cumplir hasta el 2030. A diferencia del acuerdo antecesor, que hacía hincapié en la actuación ante la emergencia, Sendai pone la mira en la prevención de los riesgos, para reducir costos humanos y materiales que las catástrofes conllevan. En el encuentro de Montreal se consensuó un documento que será discutido en mayo en la Plataforma Mundial, que se llevará a cabo en México, del cual saldrán protocolos en la materia, con mucho hincapié puesto en los gobiernos locales.