Proponen controles sorpresivos en los hospitales por seguridad de los trabajadores

Amra, el sindicato que nuclear a los trabajadores de la salud y quines en la jornada de hoy tendrán la primera reunión paritaria, aseguraron que en cuanto a números, el piso que se pedirá será del 24% más el 8% que se pidió en 2016, que hará un total del 31 para lo que será el 2017.





Pero no solo la cuestión salarial es un problema para los trabajadores de la salud, la inseguridad que se vive a diario es otro que los mantiene alerta. En diálogo con LT10, Néstor Rossi, titular de AMRA Santa Fe solicitó la implementación de controles sorpresa en los nosocomios como una medida preventiva. "Hay que condenar a las personas que agreden a dentro de un hospital. No podemos tolerar que entre un borracho y le pegue a un médico. Queremos una conversación seria con el ministerio de Seguridad por esta situación. Los médicos no podemos trabajar de esta forma", dijo al mismo tiempo que aseguró que el tema seguridad será algo central esta tarde a las 15, cuando se reúnan con las autoridades provinciales.