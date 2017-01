Protesta y arrestos en una agencia de viajes de la ciudad

Dos directivos de una agencia de viajes local fueron trasladados anoche a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una protesta de clientes por el incumplimiento de un paquete de turismo a México. De acuerdo a la información recabada este lunes por la noche, al menos 78 personas serían las afectadas en este caso, que provisoriamente fue caratulado como "estafas reiteradas".





Las personas demoradas por orden del Ministerio Público de la Acusación son una familiar directa de la dueña de la firma, llamado Maros y un hombre, que sería "un empleado calificado" de la agencia, señalaron.





Todo fue la consecuencia de algo que comenzó a la tarde como mensaje en Facebook. Allí una mujer que contrató un paquete de viaje hacia Cancún y Playa del Carmen en México a través de la agencia ubicada en 1º de mayo y Obispo Boneo advirtió sobre presuntos incumplientos del servicio adquirido. Durante las siguientes horas, más de cien personas se autoconvocaron en el lugar al enterarse que no viajarían este miércoles como estaba previsto.













Cristina Puente, una de las santafesinas que tenía como destino México dijo a UNO que "supuestamente viajábamos el 3 de enero hacia Rosario para salir el miércoles a la 1.39 desde el aeropuerto internacional hacia Cancún con escala en Panamá. A la siesta me entero que el novio de mi prima se había acercado a buscar un papel donde se encuentra que la empresa estaba cerrada y no le querían abrir la puerta. Cuando me acerco, veo toda esta gente llorando a la que les dijeron que nos habían estafado y que no íbamos a viajar".





Embed



En un clima de tensión y desesperación, un centenar de personas están en estos momentos esperando una respuesta de los dueños de la agencia. Cristina comentó que "no tenemos respuestas, a cada uno le ofrecen algo diferente pero nos avisaron que no nos van a dar el dinero ni hoy ni mañana ni pasado. Por la cantidad de gente llamamos a la policía. Ningún representante de la empresa no quiere dar la cara".





"En mi caso es el primer viaje que iba a hacer así, pero acá hay familias enteras. Debe haber gente que está armando al valija todavía. Hay gente que iba a viajar el 8 de enero también y no sabe nada. Era un paquete de dos mil cien dólares que incluía pasajes, all inclusive y estadía".





Además agregó que "nos enteramos que supuestamente la empresa esta denuncia que un mayorista los estafaron a ellos y que hacen dos semanas que saben que el viaje no se va a hacer. No nos avisaron. Pero, no conformes con eso, el viernes vino un chico y le cobraron el viaje".





Por otra parte, Antonela Novelo, abogada representante de Romina Solari quien iba a viajar mañana, le comentó a UNO que al estar dentro de la oficina escucharon a través del alta voz del teléfono de quien sería la encargada de la empresa que "el abogado de los dueños de apellido Roldán, le confirmó que la empresa está concursada. Es decir, que este jueves presentaron la quiebra. Hay cada vez más gente en la puerta de la empresa para saber que pasa. Somos más de cien. No nos vamos a ir hasta obtener una respuesta".





Embed





Presencia policial

Escena de llantos y dolor con abrazos de gente que se sentía mortificada fue el denominador común que hallaron los policías de las agrupaciones Cuerpos y Orden Público de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe, al llegar al lugar y dialogar con los responsables de la firma comercial de viajes, y tratar de contener a la gente que pasaba un mal momento ante la incertidumbre reinante.