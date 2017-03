Pumpido apuesta por la base

Unión realizó este jueves por la mañana en el predio Casasol, uno de los entrenamientos más importantes de la semana, en la antesala del Clásico del próximo sábado, a las 16, en el estadio 15 de Abril y con arbitraje de Patricio Loustau (con quien no pierde hace cinco años y tiene un saldo de cuatro victorias, cinco empates y una sola derrota, al cabo de 10 encuentros).





La idea del entrenador, Juan Pablo Pumpido, era empezar a darle forma al equipo el miércoles pasado en el reducto de la Avenida López y Planes, pero producto de la lluvia eso debió posponerse para el día siguiente. En ese sentido, solo se llevaron adelante tareas de gimnasio en la sede del club y bajo techo.





Pese a que en este caso fue todo a puertas cerradas, las informaciones indican que el conductor tatengue haría solo una variante respecto de los once que estuvieron en el empate 1-1 contra River en el Monumental y por la 15ª fecha. La misma sería la de Bruno Pittón, en condiciones de ser tenido en cuenta después de cumplir la inhabilitación por límite de tarjetas amarillas, por Nahuel Zárate en el lateral izquierdo.

A ciencia cierta, para muchos se trataría de algo inesperado, ya que en estos días se daba cuenta de que estaba prácticamente cantada la vuelta de Lucas Algozino –que también ya cumplió la fecha de suspensión– por la banda derecha en reemplazo de Mauro Pittón.

La conclusión que se desprende rápidamente es que el entrenador quedó muy conforme con la tarea generalizada ante el Millonario, más que nada en el medio, donde se vieron los puntos más altos. Por ende, el objetivo pasaría por mantener la estructura que tan bien hizo las cosas.





También la lectura puede darse desde el punto de vista de la experiencia, ya que Algozino tiene apenas un puñado de partidos en Primera en comparación a Bruno Pittón, que tiene varias batallas en el lomo, además de los clásicos. Entonces es un detalle no menor y que puede ser tomado en cuenta por Pumpido, quien es de analizar cada uno de los detalles del rival, pero siempre haciendo foto en su propio equipo.





Asimismo, se esperaba para saber cómo sería la evolución del mediocampista Nelson Acevedo, que se perdió el duelo pasado por no estar del todo bien físicamente y ya esta semana entrenó a la par del resto, pero si se mantiene el mismo fundamento de antes, no retornaría a la titularidad, habida cuenta de que en ese puesto Martín Rivero cumplió con creces y no estaría en el plan cambiar.





El resto sería la misma base, aunque habrá que esperar hasta la práctica de este viernes para tener la confirmación de boca del propio Juampi Pumpido. Por consiguiente, los once que podrían estar contra el rival de toda la vida serían: Nereo Fernández; Emanuel Britez, Agustín Sandona, Leonardo Sánchez y Bruno Pittón; Mauro Pittón, Manuel De Iriondo, Martín Rivero y Diego Godoy; Lucas Gamba y Franco Soldano.

El plantel retomará las tareas este viernes, desde las 8.30, en el predio ubicado en ruta 19 y, luego del almuerzo, quedará concentrado a la espera del choque del sábado, en el estadio de la Avenida López y Planes.

Embed #ClásicoSantafesino Arrancan hoy las ventas de plateas para socios de #Unión ►https://t.co/RqRXXVmQpW pic.twitter.com/Yh2EWtJ6ht — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) March 14, 2017



Se agotaron las plateas

Este jueves se dispuso la venta de localidades para el Clásico en las boleterías de la institución sobre Bulevar Pellegrini. Las mismas marchaban viento en popa y, en caso de haber remanente, todo continuará este viernes, de 9 a 19.





De todas maneras, habrá que estar atento a todo lo que ocurra, ya que casi con seguridad se agotarán (por eso se informará previamente si quedan), habida cuenta que hasta este jueves por la tarde había tiempo de hacerse socio y, lógicamente, se augura un lleno total del estadio.